Víctor Francos, presidente del CSD, advierte a Rubiales: "Si la RFEF no toma decisiones, nosotros estamos dispuestos"

Luis Rubiales está viviendo uno de los momentos más tensos desde que fue nombrado presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Su beso a Jenni Hermoso durante la entrega de trofeos del Campeonato del Mundo, junto con los gestos provocativos en el palco de autoridades, provocaron un aluvión de críticas y su puesto al frente de la institución podría correr cierto peligro.

El de Motril, tras aterrizar en Doha, realizó un vídeo donde declaró que se arrepentía de su comportamiento y reconoció que se "había equivocado en un momento de máxima efusividad", pero que actuó "sin mala fe": "Tengo que disculparme. El presidente de una institución tan importante tendría que tener más cuidado con este tipo de actos", añadió Rubiales.

No obstante, estas disculpas no fueron aceptadas por Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones. El máximo mandatario del PSOE declaró que fue "inaceptable" y que "las disculpas de Rubiales no son suficientes" e inadecuadas. Este revuelo ha provocado que varios protagonistas denuncien al presidente de la RFEF, como es el caso del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol (CENAFE) y el árbitro de Primera División Estrada Fernández.

El Consejo Superior de Deportes da el paso

Asimismo, el Consejo Superior de Deportes ha dado un paso al frente y su presidente, Víctor Francos, ha asegurado que el comportamiento del granadino podría tener consecuencias graves: "Quiero ver lo que opinan Rubiales y Jenni en el informe formal. No realizaremos ninguna acción hasta que no lo tengamos", señaló en une entrevista para la SER.

"Los hechos son inaceptables, poco más se puede decir. El Gobierno tiene la obligación de aplicar la Ley del Deporte y es lo que vamos a hacer. Si la RFEF no toma decisiones, el CSD está dispuesto", finalizó Víctor. Cabe destacar que el Consejo Superior de Deportes tendría potestad para denunciar ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) e inhabilitar a Luis Rubiales hasta que se confirme una posible sentencia.