Sergio Rico abandona el hospital: "Quiero dar las gracias a todos los que han estado pendientes de mí"

Muy delgado y conteniendo la emoción a duras penas, el futbolista Sergio Rico ha abandonado este mediodía el hospital Virgen del Rocío de Sevilla, en el que ha estado ingresado desde finales de mayo, cuando sufrió un grave accidente en El Rocío tras ser golpeado por un caballo.

"Quiero dar las gracias a toda mi familia, amigos, conocidos, a todos los que han gastado un minuto para estar pendientes de mí, y a todo el equipo del hospital, sin el que yo no podría estar ahora aquí con vosotros", ha sido uno de los primeros mensajes de Sergio.

Acompañando al jugador estaba Alba Silva, su ángel de la guarda durante estos dos meses que todavía esta mañana no se creía la noticia: "Al fin nos dan el alta, aunque hasta que no esté saliendo por la puerta no me lo creeré".

Casi al mismo tiempo que Sergio dejaba el hospital, recibía un mensaje de ánimo de su actual técnico, Luis Enrique: "Le deseamos desde el club que continue la recuperación, que vaya dando pasos adelante. Todo el apoyo del club hacia el y su familia".