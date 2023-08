"Cuando produzcan lo mismo que los hombres...", Antonio Naranjo siembra la polémica al hablar de la selección femenina

No hay programa televisivo en el que no se debata sobre el éxito de la selección española femenina de fútbol, que jugará este domingo la final del Mundial ante Inglaterra.

Uno de ellos ha sido 'Y ahora Sonsoles', donde varias periodistas alabaron la hazaña de las jugadoras de Jorge Vilda: "El hecho de estar en esta final es una auténtica proeza para el fútbol femenino y para el deporte femenino", declaró la presentadora, Rebeca Haro.

Sus compañeras Angela Vallvey y María Manjavacas abundaron en el asunto: "No tienen los sueldos estratosféricos que tienen sus colegas hombres, que hacen exactamente lo mismo, que juegan a lo mismo. Ahí las tenemos, dando el callo, haciendo equipo y trayendo éxitos para casa".

Pero no todos los contertulios eran de la misma opinión y así lo quiso dejar claro el periodista Antonio Naranjo: "Esa es la parte que más me aburre. En un planeta que se mueve por intereses, la gente cobra lo que produce. Cuando ellas produzcan lo mismo que los futbolistas de Primera División, cobrarán lo mismo. Es una regla del mercado, no es porque sean mujeres, es porque no venden".

La opinión de Naranjo encontró la réplica de sus compañeras de programa, que aludieron a la "desigualdad de oportunidades" entre ellas y ellos, y la de las redes sociales, bastante más contundentes con el periodista.