Bonmatí apaga la indignación de Suecia con la foto más polémica del Mundial: "Rolfo es una profesional, no la matéis por esto"

Un precioso momento de deportividad tras el España-Suecia de semifinales del Mundial de Australia y Nueva Zelanda se ha convertido en una de las grandes polémicas de la Copa Mundial. Y es que una foto entre amigas, la ganadora Aitana Bonmatí y la derrotada Fridolina Rolfo, ha provocado un verdadero 'incendio' en Suecia que la jugadora española ha parado con un mensaje conciliador.

El momento tuvo lugar tras la disputa del dramático partido de semifinales, cuando las dos compañeras del FC Barcelona intercambiaron sus camisetas y se tomaron varias fotos juntas. En una de ellas, la jugadora sueca cogió en brazos a su compañera, dejando para historia una instantánea única en las que ambas aparecen sonrientes.

Pues la foto, que ha dado la vuelta al mundo en redes sociales como uno de los momentos más emotivos de la competición, se ha convertido en un foco de polémica en Suecia, donde muchos tachan de incomprensible la sonrisa de Rolfo tras la dura derrota en un partido que tenía en juego un billete a la final.

Los ataques a la jugadora sueca han llegado a oídos de la propia Aitana Bonmatí, que no dudó en salir en defensa de su amiga de vestuario en Barcelona. "En la foto parece feliz, pero no estaba contenta, estaba triste. Fridolina no tiene la culpa. Estaba llorando mucho y yo la acompañé y le dije que volvería a estar en lo más alto. Fue duro para mí, lo siento por ella. Es una buena amiga, una muy buena persona y una buena jugadora que me ayuda mucho. Hoy jugábamos para equipos diferentes y uno tenía que ganar o perder. No la matéis por esto. Es muy profesional, es muy buena persona y la foto nos la hicimos porque somos amigas. Ella quería llegar a la final, igual que yo. Somos personas de carácter fuerte. Pero ella y yo hablamos y nos hicimos una foto. No hay más", sentenció en una entrevista concedida a los medios suecos.

De hecho, la imagen viral no fue compartida por la española en sus redes sociales, sino una de los instantes previos en los que aparece consolado a Rolfo, totalmente abatida por la derrota.

Football is more than win or loose. Humans before athletes. RESPECT pic.twitter.com/tRlGvSD5Ud — Aitana Bonmatí Conca (@AitanaBonmati) August 15, 2023

Con estas declaraciones de Aitana se cierra un episodio habitual en el fútbol actual, parecido al momento protagonizado por Neymar y Messi en la final de la Copa América levantada por la albiceleste en el que se pudo ver al atacante brasileño reír junto al '10' en una charla distendida tras el partido.