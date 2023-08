"Jueces de Valladolid, sois unos mierdas": el brutal alegato del exfutbolista Borja Fernández

El alegato realizado en Instagram por Borja Fernández, emblema del Real Valladolid durante varias etapas, no tiene desperdicio: "Sois unos mierdas. A los jueces y juezas de Valladolid que les ha tocado mi denuncia, a la UDEF, por protegerles. Entraron a mi casa sin orden judicial".

La amarga queja de Borja Fernández encuentra su origen en 2019, cuando fue detenido dentro de la Operación Oikos, una presunta red implicada en el amaño de partidos de fútbol y el blanqueo de capitales, por la que pasó tres días en el calabozo. Borja fue acusado de participar en el supuesto amaño del partido Real Valladolid-Valencia de la temporada 2018-2019, momento en el que era capitán del equipo blanquivioleta.

No fue hasta año y medio después cuando Borja vio la luz, después de que el juez acordara exculparle de cualquier vinculación con esa trama, quedando su caso sobreseído y él fuera de las investigaciones.

Sin embargo, el futbolista pidió encausar a los policías de la UDEF (Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal) que le detuvieron en su domicilio en 2019, una solicitud rechazada judicialmente, lo que ha provocado su incendiario post en las redes sociales.

"Puedes entrar en un domicilio en tres situaciones: por un delito flagrante, si alguien mayor de edad te da permiso o si tienes orden judicial. Ninguna de las tres se daba aquel día", indica Borja Fernández. "Os abrió mi hija, que con 16 años al colegio y vio 15 policías y dijo: 'Pasen, pasen'. Yo también lo hubiera hecho, aún siendo mayor de edad, pero no era yo quien estaba en la puerta. Eso os hubiera dado una excusa para poder pasar, pero sabíais que no, porque teníais un papelito para que pudiera firmar la custodia de mi hija mientras estuviera en el calabozo o en comisaría declarando".

"Lo peor de todo es que este grupo de la UDEF actuó mal adrede, sabían lo que hacían. El informe policial está manipulado por todos los lados. Estos tres jueces de Valladolid les protegen. Policías y abogados que he consultado no se creen que fuera así. Por otro lado, me decían que se les iba a caer el pelo y que se iba a ganar claramente porque violaron mis derechos. Te gastas pasta en abogados, dejas de ganar dinero en una carrera, sufres, pasas tres noches en el calabozo de una forma ilegal y llegan unos jueces y dicen que no hay delito. Que no pasa nada. Que pueden vulnerar mis derechos. Estoy bastante jodido", añadió.

"Llevo un mes y medio para hacer este video desde que me enteré de la noticia. Lo hago porque hoy es mi último día en esta casa, donde me detuvieron, aquí y lo hicieron de manera ilegal. Sois unos mierdas, los de la UDEF por manipular, y los jueces por protegerles. Sé que esto le habrá pasado a más gente y desgraciadamente volverá a pasar. Mientras ciertos jueces protejan a policías, seguirá pasando".