La amarga reflexión de Guardiola tras la lesión de De Bruyne: "Es una putada"

Manchester City y Sevilla se miden este miércoles en el primer gran partido oficial de la temporada. En disputa, la Supercopa de Europa.

Ambos equipos llegan al duelo con importantes bajas, aunque quizás el City pierde más que su rival, pues no tendrá a Bernardo Silva ni a Kevin De Bruyne. El belga estará varios meses lesionado por un problema de isquiotibiales.

Cuestionado en vísperas del choque por esta ausencia, Guardiola no se mordió la lengua y realizó una profunda reflexión sobre el calendario actual del fútbol: "Es una putada lo de De Bruyne, es un jugador muy importante para nosotros. Es lo que hay. En mi primera pretemporada tuve 25 días para preparar el primer partido contra el Skonto de Riga. Ahora te dan 4 días. Y al final mira cuantos cruzados... Te hacen ir a Asia, Estados Unidos, partidos fortísimos, derbis, partidos grandes, la gente cae. Y sigue cayendo y seguirá cayendo. Porque ‘show must go on’. Y si no está Courtois, ya habrá otro, y si no está Militao, pues otro, o Kevin, pues ya habrá otro. Porque acabas la Champions y se van dos semanas con las selecciones y luego el año próximo el Mundial de Clubes en Estados Unidos con 37 equipos. Es demasiado, adaptarse, tirar, entrenar muy poco y energía en los partidos. Esto es una batalla perdida hasta que los jugadores se planten y digan ‘no jugamos’. Y encima ahora metiendo más minutos, 110 o 112... Buscan la cantidad y no la calidad".

A Guardiola también le preguntaron por su condición de favorito para el duelo ante el Sevilla. "Perdonad la arrogancia pero casi siempre nos dicen que somos favoritos desde que soy entrenador. El ser favorito no te da un 2-0 a los cinco minutos".