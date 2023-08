El mal perder de Suecia: "La árbitra se rio en nuestra cara"

España jugará la final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda este domingo tras derrotar a Suecia (2-1), que vuelve a quedarse a las puertas en una semifinal —ha perdido cuatro de las cinco que ha jugado—. La frustración de la eliminación pudo con las internacionales escandinavas, que dejaron síntomas de mal perder en la zona mixta.

La centrocampista Johanna Kaneryd consideró que la árbitra del partido, Edina Alves Batista, "se rio en la cara" de su equipo. "Hablaba el mismo idioma que las españolas y les dio muchas ventajas", ha apuntado, reconociendo estar "enojada y molesta" con la actuación de la colegiada, de la que "no obtuve más respuesta que su sonrisa".

No ha sido la única en mostrar su descontento con la trencilla brasileña. La defensa central Amanda Ilestedt, máxima goleadora de Suecia en la Copa del Mundo, también apuntó que "por cada situación que nos pitaba no entendía nada" y consideró que "no creo que tenga un buen nivel" y que los árbitros deben ser mejores. Aún así, admitió que "no es por eso que perdemos el partido".

Ilestedt también valoró un posible fuera de juego en el primer gol de la selección española —Eva Navarro estaba adelantada en el momento del remate de Salma Paralluelo, aunque no interviene en la jugada—. "No vi el gol, solo escuché que hubo un fuera de juego de España. Realmente espero que hayan tomado la decisión correcta, porque si hay un error, me voy a volver loca", avisó.

La jugadora del Milan, Kosovare Asllani, se limitó a señalar que el equipo arbitral del Mundial tiene que "mejorar la comunicación", puesto que "trato de hablar en inglés con ellos, pero no recibo mucho a cambio". "Creo que en una Copa del Mundo debe haber los mejores árbitros", sentenció.

Mientras, el seleccionador sueco, Peter Gerhardsson, deseó la victoria de España en la final. "No puedo decir si va a ganar, pero espero que gane, porque me gusta su estilo de fútbol", confesó. "Son un equipo muy bueno y tienen el estilo de juego que también queremos hacer", concluyó el técnico.