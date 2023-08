Derrick Lewis, “la bestia negra” de los pesos pesados, renueva su contrato en UFC

Derrick Lewis ha renovado su contrato con UFC por otras 8 peleas. Después de su espectacular triunfo hace unos días en UFC 291 frente a Rogério De Lima, Lewis reveló que esa había sido su última pelea firmada con la compañía norteamericana de MMA. Sin embargo, parece que UFC no ha dudado en renovar el contrato a Lewis. El luchador norteamericano de peso pesado ostenta el récord de más victorias por KO en la UFC.

Tras su apoteósica última victoria, Lewis acumula ya 22 victorias por nocaut. En UFC 291, Lewis hizo vibrar al público de Salt Lake City con una llamativa rodilla voladora que tumbó a su rival en los primeros instantes de la pelea y que terminó de ganar en 33 segundos con varios martillazos sobre un ya indefenso De Lima. Además, culminó el espectáculo con un baile en calzoncillos.

“La bestia negra” tiene 38 años y un récord de 27-11. No hay duda de que Lewis es una estrella de las MMA. Una pelea suya suele ser sinónimo de espectáculo en UFC, donde ha ganado en cinco ocasiones el bonus a mejor actuación de la noche y en otras tres el de mejor pelea de la noche.

No obstante, los últimos resultados de Derrick Lewis (tan sólo una victoria en las últimas cuatro peleas) hacen pensar que, pese a su renovación, el luchador no peleará por el título próximamente. Sin embargo, con la confianza renovada después de su victoria, no hay duda de que sus peleas prometen espectáculo y de que Lewis continuará aumentando su espectacular récord durante una temporada.