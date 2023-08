Rebajadas 77 euros las zapatillas de Nike sin cordones, de neopreno para un secado rápido y con amortiguación Air

Los amantes del calzado deportivo y de la moda urbana en España saben diferenciar unas zapatillas que merezcan la pena de otras que no. Depende, claro está, de qué busques, no es lo mismo un calzado que combine con todo que otro perfecto para correr por asfalto sin límites, por ejemplo. No obstante, lo que une a estas dos características ahora es una marca, una de las mejores: Nike.

La firma americana se reinventa con los años para que sus zapatillas sigan siendo las favoritas y, ahora, ha dado un paso más allá creando las Nike Air Kikin SE, una opción sin límites entre la funcionalidad y el estilo. Están diseñadas para ofrecer la máxima comodidad dentro de un look contemporáneo, por eso, no tienen cordones y el tejido utilizado es parecido al neopreno. Pero, lo mejor es su rebaja de casi 100 euros, gracias a un descuento del 55% (¡más de la mitad de su precio!).

Las Nike Air Kikin SE tienen un diseño innovador con una estética audaz y llamativa, que combina los elementos retro con toques modernos para que sirvan para cualquier outfit. La mezcla de materiales y colores cuidadosamente seleccionados agrega un nivel de sofisticación que se adapta a las calles y a los gimnasios. Sin embargo, el atractivo de estas zapatillas no se limita a su apariencia exterior. La tecnología Air en la suela proporciona una amortiguación excepcional, brindando un paso ligero y cómodo que beneficia tanto a quienes buscan un zapato para el uso diario como aquellos que van a entrenar con estas zapatillas.

La estructura de plástico resistente alrededor del mediopié de esta zapatilla proporciona sujeción y estabilidad. Nike

El tejido similar al neopreno se adapta al pie y se seca rápido

Los polos opuestos se atraen con las Nike Air Kukini. El tejido elástico similar al neopreno, que combina estilo informal y técnico, envuelve el pie, y el sistema de sujeción con estructura añade un acabado deportivo (inspirado en los trajes de esquí de los 90). La amortiguación Air visible es la guinda de la parte inferior de esta paradoja de la perfección que rompe todos los moldes.

La durabilidad y resistencia son características adicionales que aseguran que las Nike Aire Kukin no solo sean una elección elegante, sino también una inversión de dinero duradera. Además, el tejido similar al neopreno se adapta al pie y se seca rápidamente. Y, por último, Los detalles de malla mantienen la ligereza y la ventilación.

