Andrés Iniesta inyecta seis millones para salvar su bodega de la ruina

AFP via Getty Images

Andrés Iniesta, flamante nuevo fichaje del Emirates Club de Dubái, ha aprovechado su llegada a Oriente Medio este mercado de fichajes para dar un impulso extra a su faceta empresarial en el mundo del vino. El manchego no se da por vencido en la misión de consolidar las bodegas con su apellido, y ha inyectado seis millones de euros para reflotar de urgencia una empresa que nunca ha obtenido beneficios desde su creación.

Bodega Iniesta nació en Fuentealbilla, su localidad natal, tras el triunfo en el Mundial de Sudáfrica 2010. Pero la empresa gestionada por él y su familia no ha terminado de encontrar el éxito previsto, hecho que no ha frenado al futbolista en su inversión constante.

Ahora, la compañía en la que trabaja una treintena de empleados ha aprobado una ampliación de capital de 5,87 millones de euros, una poderosa inyección que eleva la cifra total hasta los 13,3 millones de euros suscritos.

El 'vino de Iniesta' no termina de encontrar su rendimiento esperado en el mercado, pues hasta ahora la empresa no ha registrado beneficios en ninguno de sus ejercicios desde su fundación. No obstante, se calcula que estas pérdidas quedan cubiertas por el rendimiento positivo de su matriz, la empresa Maresyterey SL, que aglutina todas las inversiones del futbolista manchego ahora afincado en Dubái.