Nadal y Butragueño, la nueva directiva que prepara Florentino para dejar al Real Madrid en buenas manos

A pesar de que el Real Madrid emitió un comunicado hace unos días para desmentir el adiós de Florentino Pérez de la presidencia, los rumores siguen estando ahí. Además, ya han salido varios nombres a la palestra que podrían erigirse como los sucesores del dirigente madridista.

Según informa el diario Sport, Florentino quiere armar una estructura presidencial que tenga una figura con más carácter representativo que ejecutivo, por lo que los dos nombres que más suenan para ello es el de Emilio Butragueño y Rafa Nadal.

El exfutbolista tiene grandes opciones de ocupar el trono blanco puesto que ya es el director de relaciones institucionales del club, pero uno de los grandes sueños de Pérez ha sido siempre ver a Rafa Nadal como presidente, puesto que para él es "el mejor embajador posible del Real Madrid y sus valores".

Además, es un reto que al manacorí le gusta bastante cuando se retire del tenis, como ya ha afirmado en alguna que otra ocasión. "Si me preguntas si me gustaría presidir el Real Madrid, claro que me gustaría, por qué no", confesó hace ya unos años.

El cargo que ostentaría Rafa Nadal sería más bien honorífico y del trabajo ejecutivo se encargarían otras personas del club, como puede ser Emilio Butragueño.

Además, podrían estar acompañados de otros rostros madridistas de confianza de Florentino Pérez, como es el caso de José Ángel Sánchez, director general y mano derecha del presidente, Juni Calafat, el encargado del mercado internacional, o Santiago Solari, director de la Ciudad Deportiva de Valdebebas.

Cumplen con los requisitos

El Real Madrid lleva sin hacer elecciones a la presidencia desde el año 2006. Aquel año salió ganador Ramón Calderón, que dimitió en 2009 y dejó el cargo en Vicente Boluda y, posteriormente, llegó a la presidencia Florentino Pérez ese mismo año al ser el único candidato.

Al hacerse con el puesto, el empresario, con el apoyo de la Asamblea, cambió los estatuto, que desde entonces marcan que un candidato debe cumplir con tres requisitos. Debe ser español, tener 20 años de antigüedad de socio y presentar un aval del 15% del presupuesto total del club, es decir, aproximadamente 120-150 millones de euros.

Consecuencia de estos requerimientos es que Florentino Pérez ha sido el único candidato a la presidencia en 2013, 2017 y 2021, motivo por el que no se han convocado elecciones como tal.