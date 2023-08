Rüdiger, más ambicioso que nunca: "No ganar la Champions en el Madrid es un fracaso"

Tras su primera temporada como jugador del Real Madrid, en la que ha ganado la Copa del Rey, Antonio Rüdiger tiene hambre de más títulos y ya sueña con ser campeón de la Champions League vestido de blanco. El alemán, en una entrevista para GQ, ha confesado que su ambición sigue intacta y quiere seguir siendo madridista.

El defensa ha afirmado que aún tiene mucho por ganar. "Uno de los grandes objetivos que tengo es ganar la Liga de Campeones con el Real Madrid. Si no la ganas, es como un fracaso. Tengo 30 años, estoy en mi ‘prime’ y tengo mucha hambre de títulos", ha dicho con contundencia.

Para lograrlo cuenta con el apoyo de su familia, que ven en él "lo que nadie más ve". "Saben mejor que nadie cuando no estoy de buen humor y me ayudan. Para mí la familia es una motivación y es una emoción, es algo que me empuja hacia delante. Si juegas en el Real Madrid y no estás motivado por ello, tienes un problema", ha añadido.

Rüdiger tiene claro que en Madrid es donde puede conseguir todos sus objetivos porque, además del club y sus compañeros, está enamorado de la ciudad, de la que destaca que "hay gente de muchas procedencias viviendo en paz".

Además, se ha pronunciado sobre otros asuntos que han marcado la temporada madridista, como es el racismo. El central ha negado que en Cádiz se le insultase, pero sí que ha reconocido que "Vinícius Jr lo sufre, es evidente que sí".

También ha dejado claro: "Cuando le insultan y son racistas con él, automáticamente lo son conmigo, aunque no me lo hayan dicho directamente a mí. Pero esto no es solo un problema que haya en España, pasa en todas partes".

Eso sí, no cree que sean racistas "todos los españoles, solo algunos idiotas" y ha querido destacar que "los racistas son sólo una minoría en este país, pero necesitan ser corregidos. ¿Cómo acabar con este problema? Lo único que puedo decir es que eduquen a sus hijos en la escuela. Es muy importante que todo el mundo sepa que todas las personas somos iguales".