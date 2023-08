Valentina Petrillo, la atleta trans acusada de perjudicar a Melani Bergés, estalla: "Lamento que semejante ataque venga de España"

La polémica por la clasificación de la atleta trans Valentina Petrillo a los Juegos Paralímpicos de París 2024 aún continúa. Su participación en el Mundial de Atletismo Paralímpico hizo que la española Melani Bergés no ganara la plaza para los juegos porque la italiana quedó por delante de ella en la final de 200m T12.

Lo ocurrido generó una gran controversia puesto que muchos aficionados entendieron que Petrillo se habría beneficiado de sus condiciones biológicas para poder clasificarse. La atleta, que tiene síndrome de Stargardt, una afección ocular degenerativa, realizó la transición en 2018, por lo que defiende su derecho a participar en las competiciones femeninas.

Ahora, la italiana ha compartido una carta abierta a Relevo en la que asegura que su logro es una nueva situación en la que se refleja la "discriminación contra las personas con discapacidad y el mundo LGBTQI+".

"Mi participación en los Campeonatos Mundiales Paralímpicos de París fue un momento importante porque puso en conocimiento de la opinión pública el valor simbólico de mi presencia; todavía vivimos en una sociedad impregnada de discriminación contra las personas con discapacidad y el mundo LGBTQI+", afirma la atleta.

Petrillo cree que "toda teoría debe demostrarse y nunca se ha demostrado que una mujer trans en realidad tenga siempre y sistemáticamente una ventaja sobre una mujer 'biológica'. Cada persona tiene sus propias características físicas, sus peculiaridades, sus fortalezas así como sus debilidades; las características físicas NO hacen la actuación, hay mucho más".

Además, ha lanzado un mensaje con nuestro país y el suyo como protagonistas: "Lamento que semejante ataque venga de España, precisamente de un país que siempre ha destacado por la integración de las personas trans y que recientemente aprobó leyes que favorecen caminos de transición de género. En Italia las cosas son muy diferentes y todavía nos vemos obligados a atravesar largos y dolorosos caminos de transición".

Sobre la eliminación de Bergés, ha explicado que "lo que pasó en París en los campeonatos del mundo es un hecho deportivo; en la semifinal de 200m le gané a Melani Berges por apenas 8 centésimas; en Jesolo el 15 de mayo, ¡me ganó por 43 centésimas!".

Para ella, "estos son los hechos, los datos irrefutables, esto se llama competición; todo lo demás son solo las habladurías habituales, las ideas preconcebidas habituales, los prejuicios habituales que experimento todos los días en mi piel y a los que, lamentablemente, también me estoy acostumbrando".

Por último, tiene claro que "todo lo que no es deporte es transfobia": "Todo lo que no sea un hecho deportivo no le hace ningún bien a nadie; no es bueno para mí, para mis oponentes, no es bueno para el deporte, para el mundo sin discapacidad y para el mundo paralímpico".