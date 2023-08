Suecia elimina del Mundial a la campeona Estados Unidos y despeja el camino de España

Siguen las sorpresas en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda-. Estados Unidos no estará en cuartos de final por primera vez en su historia tras una agónica tanda de penaltis en la que no ha podido batir a una gran Suecia. La vigente campeona, el máximo peligro en el camino de España a la final, cae en octavos y no podrá luchar por revalidar el título por tercera vez consecutiva.

Las 'Barras y Estrellas' dominaron —lo atestiguan los 21 tiros a puerta que dejaron durante el partido—, pero no fueron suficientes para batir a una sólida Suecia, que llevó el duelo al límite con un 0-0 hasta el minuto 120 y forzó los penaltis.

EE UU buscó la portería rival desde los primeros compases, haciendo suyo el balón en la primera mitad. Apenas habían pasado cinco minutos cuando Sullivan avisó a las nórdicas con un disparo desde la frontal del área. Pero no encontró portería.

Seguía insistiendo el cuadro norteamericano, y Rodman, otra vez con un tiro potente desde la frontal, puso en apuros a la guardameta Musovic, que resolvió atrapando el esférico para evitar el tanto. Mientras, Suecia, tercera en el ranking FIFA y cuarta máxima goleadora de este Mundial —con 9 goles en fase de grupos—, no fue capaz de hacerse con el esférico y fruto de esto terminó la segunda mitad sin tiros a puerta.

Musovic volvió a frenar una clarísima ocasión de la estadounidense Horan poco menos de 10 minutos de volver de los vestuarios. Un buen centro desde la banda izquierda le permitió rematar desde el punto de penalti a bocajarro. Sin embargo, la guardameta del Chelsea apareció de nuevo para salvar a su selección.

El cuadro sueco centró sus ataques por la banda derecha en la segunda mitad. Dunn corrióo por el lateral hasta la línea de fondo y puso el balón a la espalda de la defensa estadounidense que permitió rematar a Johanna Kaneryd con facilidad aunque sin encontrar la red.

La tuvo Alex Morgan, que se despide del Mundial sin goles, al filo del final del partido con un remate de cabeza tras un centro lateral, pero de nuevo la guardameta salvó la ocasión clara de gol y mandó a su equipo a la prórroga.

Con ambos equipos acusando el cansancio, Estados Unidos siguió llegando a la portería con más claridad y, ya con algo de prisa, las norteamericanas no dudaban en tirar desde cualquier parte próxima al área rival. Pero nadie consiguió adelantarse, y el partido se fue a los penaltis.

El primer fallo desde los 11 metros lo ejecutó de Bjorn, la jugadora del Everton. Sin embargo, Megan Raphinoe, falló sorprendentemente en el siguiente turno. Blomqvist tiró por encima de la portería y la estadounidense Smith la mandó por encima del travesaño para empatar así la tanda.

Finalmente, el lanzamiento de Hurtig dio la victoria a Suecia gracias a un penalti que tuvo que ser revisado por el sistema de detección automática de goles. Las nórdicas se medirán a Japón en cuartos este próximo viernes a las 9:30 hora española en el Eden Park de Auckland, y podrían ser el rival de la selección española en semifinales si ambas superan sus cruces.