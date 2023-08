Felipe VI logra su primer podio en una Copa del Rey de vela

El 'Scugnizza', en tiempo compensado, y el 'Patakín', en tiempo real, se han proclamado campeones absolutos de la 41ª edición de la Copa del Rey MAPFRE de vela, que ha finalizado este sábado en la bahía de Palma tras la disputa de la sexta jornada de competición, mientras que el 'Aifos', patroneado por el Rey Felipe VI, ha finalizado segundo en la clase Majorica ORC1, la mejor posición conseguida por el monarca en la regata que le homenajea.

Nunca se había subido al podio de la Copa Don Felipe, que contaba con dos cuartos puestos en 2021, ya como rey y también con el barco de la Armada Española, y en 2008, todavía como príncipe y a bordo del 'CAM' de su amigo Fernando León, como mejores resultados.

Este sábado, con un segundo y un cuarto puestos en las dos pruebas celebradas, la embarcación del almirante Jaime Rodríguez Toubes ascendió un lugar para terminar la regata segunda a 13 puntos del ganador de la clase, el 'Palibex-Elena Nova'. De momento, el actual monarca sigue sin emular a su padre, el rey emérito Juan Carlos I, que alzó el título hasta en cinco ocasiones.

La inestabilidad del viento retrasó algo la jornada en la bahía, donde las ocho clases afrontaron la lucha por el título. En la primera de las clases en tiempo compensado, la Majorica ORC1, el 'Palibex-Elena Nova' confirmó su victoria final después de imponerse en las dos mangas disputadas, la primera de ellas por delante del 'Aifos' de Felipe VI.

La embarcación de la Armada, con el monarca a la caña, fue segunda en la primera manga y cuarta en la segunda, lo que le permitió subir una plaza respecto al viernes. El 'Lisa R' de Francesco Bertone, que también cosechó un cuarto y un segundo, se aupó a la tercera plaza en detrimento del 'From Now On'.

Sin duda, uno de los grandes protagonistas de la jornada en la capital balear ha sido el 'Teatro Soho CaixaBank' de Javier Banderas, que revalidó el título conquistado en 2021 y 2022 terminando la regata invicto. Dos nuevos triunfos este sábado le permiten terminar la serie final (después de ganar todas las mangas también de la serie previa) con un marcador inmaculado de seis puntos, trece más que sus inmediatos perseguidores.

El 'Seabery Dralion' de Basilio Marquínez confirmó su segundo puesto en la general de la clase con un segundo y un séptimo para terminar con las mismas unidades (19) que el 'Maverta' de Pedro Gil.

En Majorica ORC3, la mala suerte se cebó con el hasta ahora líder, el 'Laplaza Assessors' de Carles Rodríguez, que colisionó con el 'Yellow Rose' en el campo de regatas ubicado en el centro de la bahía durante la primera prueba del día, ganada por el 'Scugnizza' de Vicenzo de Blasio, que ha logrado defender su corona y además se ha alzado con el título absoluto de las clases de tiempo compensado. Con dos primeros, la nave italiana encabeza un podio que completan el 'Concesur 50 Años' de Jorge Martínez Doreste y el 'Tanit IV-Medilevel' de Ignacio Campos.

En Majorica ORC4, el 'Just The Job' de Scott Beattie retuvo el liderato y alza el título, todo en una jornada en la que el 'Lassal' de Gonzalo Calvo ganó las dos pruebas para confirmarse 'plata'. El 'Ybarra-Befesa' de Arturo Montes, con un cuarto y un tercero, se aupó al podio final.

Entre los monotipos ClubSwan 50, el 'Hatari' de Marcus Brennecke repite título gracias a dos segundos en las dos pruebas celebradas. El 'Niramo' alemán (con un cuarto y un quinto) y el 'Vitamina' de Andrea Lacorte -con un primero y un séptimo- defendieron sus posiciones y concluyeron segundo y tercero, respectivamente.

Tampoco falló en ClubSwan 42 el 'Nadir' de Pedro Vaquer, que llegaba líder a la última jornada y que, con un triunfo y un tercer lugar, volverá a alzar el trofeo como en 2022. El 'Pez de Abril' de José María Meseguer, que conquistó el título en 2017 y 2018, finalizó la regata segundo a seis puntos, justo por delante del 'Koyré-Spirit of Nerina' italiano.

El 'Patakín' de Luis Albert Solana tampoco dio lugar a sorpresas y se convirtió en nuevo campeón de la clase Herbalife J70, además de vencedor absoluto entre las clases que compiten en tiempo real. Los del Real Club Náutico de Palma lograron un primer y un segundo puestos y aventajan en la clasificación final en cinco puntos al 'Usana-Les Roches' de Luis Bugallo. El 'Hang Ten' de Mon Cañellas, actual campeón de España y ganador de la segunda manga del día, se subió al tercer cajón.

En la clase femenina Mallorca Sotheby's Women's Cup -donde se compite a bordo de los monotipos J80-, el 'Team RCNP Balearia' de María Bover hizo valer sus dos segundos de este sábado para asaltar la cabeza de la clasificación y repetir título, en detrimento del 'Dorsia Covirán' de Nuria Sánchez y la olímpica Natalia Vía-Dufresne -dos cuartos-, y el 'Etnia Barcelona-Zona Norte' se consolidó tercero.

La 41ª edición de la Copa del Rey MAPFRE está organizada por el Real Club Náutico de Palma y la Real Federación Española de Vela (RFEV), con el patrocinio de MAPFRE y la colaboración institucional del Govern de les Illes Balears, el Ayuntamiento de Palma, la Autoritat Portuaria de Balears y la Federación Balear de Vela.