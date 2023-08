El primer calentón de Messi en la MLS: tuvo una fuerte discusión de camino al vestuario y pudo acabar expulsado

El primer Clásico de la Florida acabó con un 3-1 a favor del Inter Miami sobre el Orlando City. Sin embargo, quizá lo que más llamó la atención fue el peculiar partido de Leo Messi, no por sus dos goles, sino porque vivió su primer calentón en la MLS con encontronazo incluido con el uruguayo César Araujo.

El astro argentino vio su primera tarjeta amarilla tras una patada a Wilder Cartagena. La decisión del colegiado no le gustó nada y poco a poco su cabreo comenzó a crecer, hasta que en el descanso protagonizó una fuerte discusión con Araujo, autor del gol del Orlando City.

الأسطورة مع لاعب اورلاندو 😡 pic.twitter.com/iO6iDLaY7q — Messi Xtra (@M30Xtra) August 3, 2023

El exfutbolista del FC Barcelona se marchó a los vestuarios encarándose con su rival e incluso varios jugadores se tuvieron que entrometer entre ellos para que no llegara a más la discusión.

Después, ya en los minutos finales, el campeón del mundo siguió un tanto alterado y protagonizó otro pequeño choque sobre el terreno de juego, esta vez con el brasileño Felipe Martins, con quien intercambió varias palabras.

نقاش حاد آخر بين الأسطورة ميسي ولاعب اورلاندو pic.twitter.com/91i8YwtDFX — Messi Xtra (@M30Xtra) August 3, 2023

Sin embargo, para muchos Leo Messi no debería haber llegado a jugar ese tramo, pues según el entrenador del Orlando City tenía que haber sido expulsado por su brusquedad en el juego: "Hay un par de jugadas que son de doble amarilla, con Leo, no me importa que sea él pero tiene que ser medido igual. Las cosas tienen que ser justas y lo que pasó en la cancha no fue así".