Laporta reflexiona sobre la desbandada de jugadores a Arabia: "El fútbol debe ser la prioridad..."

Joan Laporta no teme a Arabia Saudí. Así lo ha hecho ver este miércoles en una entrevista concedida a la CNN en la que ha reflexionado sobre la desbandada de grandes estrellas al fútbol saudí, un fenómeno preocupante para la hegemonía del fútbol europeo que, según expresó, no le afecta porque desde su opinión los jugadores que se marchan a Oriente Medio no lo hacen "por motivos deportivos".

"Cuando un jugador, con todo respeto, prefiere ir a Arabia Saudí, básicamente no existen motivos deportivos. Hay otras razones que son la prioridad. Y el fútbol debe ser la prioridad, las razones deportivas deben ser la prioridad", explicó el presidente con relación al 'valor' que ofrece el Barça para competir con los petrodólares.

"Afortunadamente, a la mayoría de los jugadores les gusta el FC Barcelona. Les gusta nuestro club por la forma en que lo gestionamos, por el tipo de jugadores que tuvimos en el pasado y en el presente", aseveró antes de enviar una lección a los dirigentes encargados de inflar la burbuja del fútbol saudí.

"Respeto las decisiones del gobierno saudí que, está incorporando jugadores con talento, pero el fútbol es un deporte de equipo. Por supuesto, los jugadores con talento nos ayudan a promover este deporte y a hacer felices a los aficionados, porque el talento es el talento, pero el equipo es la prioridad", sentenció, mostrando su desacuerdo con la estrategia de montar proyectos centrados en unas pocas estrellas.