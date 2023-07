El dardo de Alguersuari a Alonso y Hamilton: "Ninguno sería capaz de ganar a Verstappen en el mismo coche"

Max Verstappen está protagonizando la temporada de su vida. Si 2021 fue emocionante y 2022 el año de su confirmación, este Mundial directamente está siendo un paseo para el bicampeón del mundo, que pronto será tricampeón. Está intratable, gracias también a su Red Bull, pero es él quien lleva la máquina más allá de los límites concebidos por la imaginación de Adrian Newey.

El neerlandés es líder en la clasificación general y también podría liderar en solitario el Mundial de Constructores si se lo propusiera, pues él solo tiene más puntos que el equipo Mercedes o cualquier otra escudería de la parrilla. Cierto es que el RB19 está un paso o dos por delante del resto de monoplazas, pero es igual de cierto que Verstappen ha llegado a un nivel en el que parece 'imbatible'.

Por eso su club de fans no para de crecer. El último en unirse ha sido el ex-piloto de Fórmula 1 Jaime Alguersuari, viejo conocido de la academia Red Bull, con quienes debutó y compitió a bordo de un Toro Rosso de 2009 a 2011. Algo sobre el 'Gran Circo' sabe el piloto catalán, ahora DJ, cuando asegura sin cortarse un pelo que ni Fernando Alonso ni Lewis Hamilton batirían con su mismo coche a 'Mad Max'.

"Nadie le gana... Está como en un estado de 'flow', de hacerlo todo fácil. Ni siquiera está apretando. Por supuesto, el coche es muy rápido, pero puedo decir... estoy muy, muy seguro de que si pones a Lewis en ese coche o a Fernando o al piloto que quieras, no creo que le ganaran", ha comentado Alguersuari en declaraciones a Sky Sports.

El barcelonés de 33 años no discute, ni mucho menos, el talento natural del piloto estrella de Red Bull, pero sí que ha incidido en la innegable influencia de la educación y la preparación recibidas desde bien pequeño para marcar la diferencia frente al resto: "Para ver el rendimiento y el estado actual de Max en este momento tenemos que volver a los días de karting y repasar eso, porque todo pasa por una razón y Max tiene un talento especial".

"Ya nació con un talento especial, pero el talento no es suficiente. Para convertirse en el mejor piloto del mundo, el talento no es suficiente. El talento tiene que ser trabajado, el talento tiene que ser entrenado. Hay que trabajar el talento, a lo grande. Max tiene algo que nadie más tiene. Una preparación dura y estricta desde la etapa del karting en la que su padre estaba muy involucrado, afinando sus motores, simplemente yendo a por ello, con una mentalidad muy estricta de rendir a un nivel muy, muy alto. Ganar no era suficiente", ha explicado el DJ.

Para Alguersuari, la mentalidad de la familia Verstappen les hacen diferentes a los demás, y muy parecidos a otros miembros de Red Bull con su misma forma de pensar, como el asesor Helmut Marko: "Si lo miras, es una educación muy similar o es una mentalidad muy similar a la de Red Bull, de su equipo junior, donde ganar no es suficiente".

"Para Max no había caras felices al volver a casa. Así que creo que eso tuvo una gran influencia en el rendimiento de Max. Por tanto, si quieres analizar lo que Max está haciendo ahora, hay que volver muchos, muchos, muchos años atrás", ha sentenciado Alguersuari, que tiene claro su piloto favorito de la actual parrilla.