Las dos montañas sagradas custodiadas por los dioses y a las que nunca ha llegado nadie

En muchas culturas y en diferentes religiones las montañas tienen un significado especial y a menudo se les atribuye el hogar de espíritus y de seres divinos. Hay montañas sagradas para las que no dan permiso de escalada, pero también en las que está permitido el alpinismo. Hoy repasaremos dos de los picos considerados sagrados a los que los montañeros no pueden ir.

Gankhar Puensum

La montaña más alta del mundo cuya cima nadie ha pisado todavía es el Gankhar Puensum, también escrito como Kangkar Pünzum. Se encuentra en el Himalaya, en la frontera entre Bután y Tíbet, mide 7.570 metros y tiene una prominencia de casi 3.000 metros. Durante la historia hubo disputas para determinar realmente a qué país pertenecía, ya que una parte de la montaña está en territorio chino, pero oficialmente se encuentra en el distrito de Gasa de Bután, un país que protege sus áreas montañosas de manera excepcional, y a partir de 1994 ya fue imposible obtener permiso de escalada a sus picos de más de 6.000 metros.

Gankhar Puensum tiene carácter sagrado para los butaneses. El nombre de la montaña significa El Pico Blanco de los Tres Hermanos Espirituales. En 1922 se midió por primera vez su altura, pero todavía nadie ha estado en su cima para verificar dicha medida. Antes de las prohibciones, en los años 80, hubo cuatro intentos para escalarla, todos sin éxito. Después de la prohibición parcial de 1994, en 1998 la Asociación de Montañismo de China, sin embargo, concedió permiso a un equipo japonés para ascender Gankhar Puensum, pero tras encontrar una fuerte protesta de parte de las autoridades butaneses, los chinos retiraron dicho permiso. Los lugareños además se lo tomaron muy mal que forasteros fueran a escalar su montaña, porque según las creencias locales, los dioses ya estaban bastante enfadados incluso por los cuatro intentos anteriores. En 2003 Bután prohibió el alpinismo en todo el territorio del país y Gankhar Puensum sigue inescalado.

Monte Kailash, el más sagrado

El monte Kailash, conocido también por el nombre de Kailash Parvat, mide 6.638 metros y está en la cordillera del Himalaya, en el Tíbet. Es sagrada en diferentes religiones, entre ellas el hinduismo, el budismo, el bon y el jainismo, y se considera que es el hogar de las deidades Shiva y Parvati. Por este motivo, los devotos consideran que es una falta de respeto ascender Kailash. Según las creencias si alguien se atreve a subirla, enfadará a los dioses y esa persona luego perecerá en sus laderas. Según cuentan los habitantes de la zona, por motivos desconocidos, muchos que hicieron trekking a la montaña contaron después que tuvieron la sensación de que Kailash a veces cambiaba de posición y por eso se perdieron en la caminata buscando la montaña. Otros relataron que de repente el camino fue bloqueado por alguna fuerza, o que hubo un cambio repentino de meteorología que evitó que los humanos se acercaran a ella.

Lo cierto es que en el pasado hubo varios intentos para escalarla. Según se comenta, en el siglo XIX y XX hubo algunos grupos de montañeros rusos que querían ascenderla, pero los alpinistas desaparecieron durante su actividad en circunstancias extrañas. También se comenta que una vez los miembros de un grupo siberiano -tras alcanzar una altura considerable- se envejecieron repentinamente.

El famoso pintor ruso Nicolás Roerich llegó a escribir sobre esta bella montaña e incluso en uno de sus cuadros más famosos aparece el camino que conduce a ella.

En 1926 el alpinista inglés Hugh Ruttledge quiso estudiar la cara norte de Kailash Parvat, pero concluyó que era imposible ascenderla desde el norte. Ruttledge finalmente optó por intentar la arista noreste, pero a falta de tiempo disponible finalmente desistió de seguir con la expedición de escalada. Rutttledge en esa expedición estuvo acompañado por el coronel R. C.Wilson. Wilson quiso ascender la montaña por una ruta diferente a la de Ruttledge, por la arista sureste, pero él tampoco pudo conseguir a coronar su cima.

El aviso para quien ose escalarla

En 1936 el alpinista y geólogo austríaco Herbert Tichy preguntó a uno de los religiosos más respetados de la prefectura de Tíbet occidental sobre la posibilidad de escalarla, a lo cual el tibetano le contestó advirtiendo a Tichy: "Sólo un hombre completamente libre de pecados podría escalar Kailash. Y realmente no tendría que escalar sus paredes de hielo, porque que esa persona simplemente se convertiría en un pájaro y volaría hasta la cima". La advertencia fue clara.

En 1985 el gobierno chino, antes de que prohibiera el alpinismo en esta montaña, ofreció al famoso himalayista italiano Reinhold Messner la posibilidad de escalar Kailash, pero Messner declinó esa oferta.

En 1999, un oftalmólogo ruso llamado Ernst Muldashev fue a la zona para averiguar sus sospechas, y llegó a la conclusión de que Kailash realmente debió ser una pirámide construida en la Antigüedad por el hombre. Muldashev afirmó también que según él, Kailash estaba rodeado por otras pirámides más pequeñas y que el pico sagrado podría ser el centro de actividades paranormales.

Iniciativa española

En 2001 un grupo de españoles liderado por Jesús Martínez Novas quiso pedir permiso para escalar Kailash pero eso despertó un enfado monumental y el propio Messner también expresó su crítica. Martínez Novas luego se explicó y dijo que no se trataba de subirla o no subirla, sino realmente lo que quería él y su equipo era llamar la atención de la destrucción que el ser humano hace en el medio ambiente. Su intención fue buena y los españoles, al recibir la negativa de los grupos religiosos implicados, decidieron respetar esa decisión y no llevaron a cabo la expedición.

Según las creencias locales sólo una persona, un monje budista llamado Milrepa pisó la cima de Kailash, en el siglo XI. Según cuenta la leyenda, Milrepa después de descender de la montaña sano y salvo, advirtió seriamente a todo el mundo que en el futuro nadie escalara Kailash porque ese acto perturbaría al dios que estaba descansando en la cumbre.