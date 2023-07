Horario del España-Zambia del Mundial femenino 2023: dónde ver en directo, online y por TV desde España

La selección española de fútbol femenino firmó un inmejorable debut en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Las jugadoras de Jorge Vilda doblegaron, en el primer partido de la fase de grupos, a Costa Rica por 3-0. Los goles de Aitana, Esther González y Valeria del Campo en propia meta, hicieron posible que los tres primeros puntos cayeran del lado español.

No obstante, esta abultada victoria no sirvió para liderar el Grupo C en la primera jornada de la Copa del Mundo, puesto que Japón, un día después, venció por 0-5 a Zambia en su debut mundialista. Miyazawa (2), Tanaka, Endo y Ueki, fueron las goleadoras de un encuentro que dominaron de principio a fin.

Horario

La selección española femenina se medirá a Zambia en la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial femenino de Australia y Nueva Zelanda 2023. El partido está previsto para el próximo miércoles 26 de julio a las 9:30 horas.

Televisión

El partico correspondiente a la segunda jornada del Mundial femenino entre España y Zambia se podrá ver, en abierto, en RTVE (La 2) y su página web, RTVE Play. Además, también se podrá disfrutar en las distintas plataformas de la compañía.

Online

Desde 20 Minutos os ofreceremos toda la última hora del segundo partido de España en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Con nosotros tendrás las mejores imágenes, las impresiones del partido, las declaraciones y una crónica final.