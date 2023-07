El último intento por coronar el Muchu Chhish, un gigante de más de 7.400 metros que no se deja escalar

Una de las montañas inescaladas más altas del mundo, el Muchu Chhish de 7.453 metros, situada en el Karakorum de Pakistán, sigue sin coronarse. Los tres alpinistas checos recién llegados a Skardu han comunicado que, tras más de una semana intentando llegar a la cima del imponente Muchu Chhish, finalmente, tuvieron que rendirse a poca distancia de la cumbre y retroceder.

Pavel Bem, Pavel Korinek, Radoslav Groh y Tomas Petrecek no es la primera vez que intentaron conquistar Muchu Chhish. Para Bem y Korinek éste fue el tercer año, mientras que Groh y Petrecek estuvieron en el equipo checo el año pasado también. El ataque a la cima esta vez les llevó más de una semana.

El mal de altura obligó a una retirada

Día tras día pudimos seguir sus breves noticias enviadas por teléfono satelital. Así nos enteramos de que Bem tuvo que retirarse por mal de altura, y Korinek lo acompañó hasta más abajo, entre el campamento 1 y 2 para que el coordinador de la expedición del campamento base pudiera subir a por él y acompañarlo abajo. Después de que Korinek ayudara a Bem a descender, los otros dos miembros del equipo checo, Groh y Petrecek, siguieron ascendiendo hasta alcanzar los más de 7.200 metros. Korinek volvió a emprender su camino hacia arriba y logró unirse a sus compañeros unos días más tarde. Los alpinistas llegaron a la cresta final en lo alto de la montaña, donde parecía que ya una línea menos ascendente los esperaba para llegar a pisar la cumbre.

La nieva impidió coronar el Muchu Chhish

Cuando los tres iniciaron el ataque final a la cima, en el día clave para saber si llegaron o no al punto más alto de Muchu Chhish, la comunicación hacia el público se cortó. Durante los tres últimos días no se supo como terminó el ataque final a la cima, porque tan sólo comunicaron que alcanzaron el campamento base sanos y salvos, delgados y hambrientos.

La ruta en el Muchu Chhish. Equipo checo

El equipo, tras dar por finalizado el intento de escalar Muchu Chhish y abandonar el campamento base, por fin llegaron a Skardu, desde donde acaban de informar del desenlace. No ha podido ser, la montaña no los ha dejado llegar a su cima. Según han informado, la sorpresa fue que copos de nieve de grandes dimensiones y muy pesados empezaron a caer muy cerca de la cima, donde les ha sido imposible caminar, excavar o escalar, impidiendo que Groh, Petrecek y Korinek pudieran pisar la cumbre. "Durante tres días tratamos de pasar de alguna manera a través de esa masa, pero no nos quedaban fuerzas para más intentos, y después de relfexionar sobre nuestras posibilidades, preferimos renunciar al final".

Hasta ahora ningún otro grupo de alpinistas ha llegado a la altura que los escaladores checos alcanzaron en esta expedición. Sólo ellos saben lo que hay arriba, sólo ellos son los primeros alpinistas que hayan podido acercarse tanto a la cumbre de Muchu Chhish.

Una montaña desconocida y con muy pocas fotos

Aunque esta montaña desde el punto de vista de expertos en geografía no se la considera como un pico independiente, al estar entre los picos de Batura, es uno de los inescalados más altos del mundo. La ruta de ascenso es muy larga, especialmente en lo que se refiere a la cresta somital. En las pocas fotos que han existido hasta ahora de esta montaña, tomadas desde lejos, no se podía ver lo que iba a esperar a los alpinistas en la sección superior.

Radoslav Groh, Pavel Korinek y Tomas Petrecek tras descender de Muchui Chhish. Equipo checo

Hasta ahora sólo se conocía la parte más baja que incluía una travesía difícil en una ladera empinada a unos 6.000 metros. El tiempo allí arriba es caprichoso y malo, avalanchas y poca visibilidad dificultan el trabajo para avanzar. De hecho, los checos reportaron que había días en los que apenas se veían uno al otro durante el ascenso, por no tener poca visbilidad.

Groh, Korinek y Petrecek descendieron muy demacrados, porque llevaban ya más de cuatro días sin tener suficiente alimento durante ese ataque a la cima tan prolongado. Las montañas son así, no siempre se dejan escalar. Muchu Chhish seguirá allí a a la espera de los próximos alpinistas que intentarán pisar su cima. Conociendo este equipo, es posible que vuelvan de nuevo el año que viene.