Jon Rahm explota tras una tarde para el olvido en el British Open: "Lleno de jodidas cámaras por todos lados"

Jon Rahm, número 3 del mundo, vivió un día para olvidar en el primer día del British Open que completó con una tarjeta de 74 golpes (3 sobre el par) en el Royal Liverpool Club que le sitúan muy lejos de los primeros puestos de la clasificación. El español acabó muy enfadado, también con la prensa, pues se quejó de las cámaras y los micrófonos presentes en todas las zonas del torneo.

Los seis primeros hoyos fueron todos a la par, con algunos momentos comprometidos, sobre todo en las salidas desde el 'tee' que supo subsanar, pero el séptimo se saldó con un bogey que le puso +1.

El octavo y noveno también fueron a la par y hasta el décimo no logró hacer otro birdie, que dio inicio a los peores momentos de juego del recorrido, llegando a hacer otros tres bogeys -hoyo 12, 16 y 18- que le hicieron acabar con 74 golpes y con el principal objetivo ahora mismo de pasar el corte en la segunda jornada.

"Lleno de jodidas cámaras por todos lados"

Visiblemente enfadado terminó Rahm tras su recorrido junto a Rory McIlroy y Justin Rose, que estalló con la frase: "Lleno de jodidas cámaras por todos lados", antes de extenderse en sus quejas ante los medios de comunicación presentes.

Parece que no existo

"Estoy intentando andar en calle y tengo 25 personas por medio. No se apartan, parece que no existo", señaló, para después criticar un pequeño incidente en el campo. "Saliendo en el [hoyo]18, alguien con un micrófono pegado a mí, como si yo no existiera porque estaban grabando a otros", sentenció en una mala jornada que puede haber terminado con sus opciones en el campeonato.