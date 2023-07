Carlos Sainz prepara un emotivo homenaje en el GP de Hungría para su abuelo fallecido

Carlos Sainz llega con una misión al GP de Hungría, la de lograr un gran resultado que ponga fin a la mala racha de Ferrari, pero, sobre todo, con el que pueda homenajear a su abuelo recientemente fallecido, tal y como confesó en la rueda de prensa oficial previa al arranque del fin de semana.

"Personalmente, sería una manera muy especial para mí poder dedicarle un podio o una victoria a mi abuelo, que falleció la pasada semana", contestó, durante la conferencia de prensa oficial de la FIA (Federación Internacional del Automovilismo) que tuvo lugar este jueves en el circuito de las afueras de Budapest, Sainz, de 28 años, con una victoria y quince podios en la F1; pero que esta temporada aún no ha podido subirse al 'cajón'.

"Me haría muchísima ilusión, pero eso dependerá del coche, también; y que podamos completar un buen fin de semana aquí", precisó el talentoso piloto madrileño en el circuito en el que, en 2021, al acabar tercero, logró su segundo podio con Ferrari, apenas dos meses después de haber acabado en segunda posición en Mónaco.

"Me encanta Hungría, me encanta este circuito. Siempre me gusta pilotar aquí... ojalá le vaya bien a mi coche este fin de semana. Ese es mi deseo, sin duda alguna", apuntó este jueves, en el Hungaroring, el hijo del doble campeón del mundo español de rallys de idéntico nombre.