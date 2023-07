Neymar defiende el megaproyecto fallido del PSG: "Los galácticos no ganaron la Champions"

Neymar Júnior, estrella del 'megatridente' del PSG de los últimos años, junto a Kylian Mbappé y Lionel Messi, lamentó este miércoles el resultado fallido del proyecto diseñado por Qatar para conquistar la Champions League. Sin embargo, el brasileño no dudó en justificar esa ausencia del trofeo en las vitrinas del conjunto galo con el argumento de que los galácticos del Real Madrid tampoco pudieron hacerlo.

"Los galácticos no ganaron la Champions...", afirmó en una entrevista con el 'youtuber' Casimiro Miguel, en alusión a la época en la que el Real Madrid jugó con Ronaldo Nazário, Luis Figo, Zinedine Zidane, David Beckham, Roberto Carlos y Raúl González, entre otras estrellas.

El 10 de la Canarinha justificó así que él, Messi y Mbappé no hayan podido ganar la Liga de Campeones en las dos temporadas en las que formaron la línea de ataque del cuadro francés. "Teníamos un equipo muy fuerte. Messi, Mbappé y yo somos tres tipos que somos los mejores del mundo. Lo sabíamos, pero desgraciadamente no encajamos. No fue bueno para nosotros", admitió.

Neymar señaló que la intención del trío era "ganarlo todo", pero que "el fútbol a veces no es lo correcto, lo justo". Y es que en estas dos temporadas apenas pudieron acercarse a la final del máximo torno continental. En la temporada 2021/22, el PSG fue eliminado por el Real Madrid, a la postre campeón, en octavos de final, y en esta última campaña cayeron en la misma ronda contra el Bayern Múnich.

Más allá de la Champions, el futbolista brasileño aseguró que espera seguir en el PSG y que su prioridad ahora es recuperarse al 100% de la lesión de tobillo que le mantuvo fuera de los terrenos de juego los últimos meses. "Quiero recuperarme bien. Ganar siempre es mi objetivo, pero quiero volver a jugar bien, eso es lo primero", aseveró.