El Mundial de Australia y Nueva Zelanda ha comenzado el jueves 20 de julio, y España tiene más fe y fútbol que nunca para postularse como candidata y favorita a todo. Argumentos no le faltan a las de Jorge Vilda para soñar, incluso si la dos veces Balón de Oro Alexia Putellas no termina de encontrar la forma física, pero selecciones como Estados Unidos o Inglaterra no lo pondrán nada fácil. ¿Lograrán hacer historia las chicas de la Roja?

