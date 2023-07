Llega el gran momento del fútbol femenino: arranca el Mundial, en el que España quiere hacer algo grande

El fútbol femenino está viviendo un crecimiento exponencial en nuestro país. Estadios llenos, profesionalización de la liga, un interés cada vez mayor y éxitos sobre el terreno de juego. Es por ello que el Mundial de Australia y Nueva Zelanda que comienza este jueves debe suponer un salto más, otro gran paso para un deporte que ha llegado para quedarse y que tiene en la selección española su gran estandarte.

Alexia Putellas es el emblema de la Roja. Es la mejor jugadora del mundo, como certifican sus galardones individuales –doble Balón de Oro y Premio The Best en 2021 y 2022–, y la cara más reconocible de un grupo con grandes estrellas que poco a poco se están dando a conocer. Ya no es raro ver a niños y niñas con la camiseta de Aitana Bonmatí, de Misa, de Athenea, de Irene Guerrero, de Salma Paralluelo, y, por supuesto, de Alexia. Referentes.

No ha sido, eso sí, un año de rosas para la selección femenina. Todo lo contrario. La revuelta de ‘las 15’, el grupo de jugadores que renunció a acudir a las convocatorias de Jorge Vilda si no había cambios radicales en el equipo nacional –con la exigencia velada del despido del seleccionador– ha marcado el día a día de la Roja. Vilda no cedió y decidió no convocarlas y ha acabado siendo el ganador del pulso: los resultados le han acompañado –victoria ante la todopoderosa Estados Unidos incluida– y varias de las futbolistas han acabado cediendo y enviaron una carta para comunicar su regreso de volver.

Varias estrellas han mantenido su decisión de no acudir con la selección (Mapi León, Patri Guijarro, Claudia Pina...), pero el regreso de Aitana Bonmatí, Mariona Caldentey y Ona Battle hace que España dé un salto de calidad y sea una de las grandes favoritas al título.

Después de un año de tanta tensión, el ambiente en la selección española es una de las preocupaciones, especialmente si llega algún resultado adverso en la primera fase. De momento, impera la cordialidad, pero ya se han visto algunos gestos que dejan claro que la relación entre Jorge Vilda y algunas jugadoras es correcta, pero nada más.

Sobre el seleccionador nacional pesa una gran responsabilidad. Luis Rubiales y la Federación Española han respaldado de manera categórica su labor y le mostraron su más absoluto apoyo durante el conflicto con ‘las 15’. Pero en este Mundial se le exigirán resultados, y puede que llegar a los cuartos de final, como en la Eurocopa del año pasado, no sea suficiente.

Preocupación con Alexia Putellas

Para llegar lejos será clave el estado físico de Alexia Putellas, y sobre él hay muchas dudas. La catalana no fue una de ‘las 15’ por estar lesionada –ya se perdió por ello la pasada Eurocopa 2022 de Inglaterra–, pero sí que las mostró su apoyo, lo que no ha impedido que Jorge Vilda la llamara. La jugadora está ‘entre algodones’ durante la preparación, y alterna el trabajo con sus compañeras con las sesiones en solitario con el objetivo de que esté al 100% a partir de la fase final, donde realmente España va a necesitar a la mejor jugadora del mundo.

España nunca ha superado unos octavos de final en un Mundial femenino. En 2019, cuando la Roja los alcanzó por primera vez, se consideró muy meritorio plantar cara a la mejor selección del mundo, Estados Unidos, a la que se plantó cara (1-2). Eran otros tiempos. En cuatro años, el fútbol femenino ha avanzado en nuestro país como si hubieran pasado cuatro décadas y las jugadoras españolas quieren conseguir algo grande en Australia y Nueva Zelanda.