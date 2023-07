Joao Félix se marca un Griezmann e incendia la pretemporada del Atleti: "Me encantaría jugar en el Barça, sería un sueño"

Joao Félix hace tiempo que no es feliz. Se le nota en cada gesto, en cada mirada, pero sobre todo en lo apático de su fútbol. Un chico que parecía destinado a la grandeza pero sólo acumula frustraciones como futbolista del Atlético de Madrid, club que está deseando abandonar, enemistado con el 'Cholo' Simeone por sus diferencias sobre el terreno de juego y enemistado con la propia pelota.

Ni la cesión al Chelsea sirvió para remontar los ánimos del 'Menino de oro', el fichaje más caro de la historia rojiblanca, al que sus parroquianos siempre han querido ver triunfar y demostrar su inmensa calidad en el Metropolitano. Sin embargo, su paciencia se está agotando, igual que la del propio Joao, que ha cogido el ejemplo de Antoine Griezmann de hace años y ha puesto el club patas arriba con una declaración de intenciones que apunta a culebrón veraniego.

"Me encantaría jugar en el Barça. Barcelona ha sido siempre mi primera opción y me encantaría unirme a ellos" aseguró este martes Joao Félix al periodista Fabrizio Romano, especialista en fichajes y traspasos, desatando la tormenta sobre el Atleti, su directiva y sus aficionados, que no tardaron en reaccionar negativamente en redes sociales a las palabras del 'crack' luso.

Va a tener complicado Joao Félix después de exponer su opinión, si no logra lo que parece que se propone, disfrutar de minutos de calidad esta temporada bajo las órdenes de Simeone. Por no hablar de la reacción que puede tener la hinchada colchonera con un futbolista al que ya tachan de 'traidor', y que no será bien recibido en su propio estadio. Él, por su parte, ya escenificó en los primeros entrenamientos de la temporada su descontento, con caras largas, malos gestos y dejadez en los ejercicios.

Al mismo Griezmann, que abandonará el '8' por el '7' de Joao esta campaña, muchos todavía no le han perdonado aquel famoso documental que únicamente sirvió para dejarles tirados al año siguiente, y que precisamente desembocó en el fichaje de 127 millones que ahora quiere seguir esos mismos pasos. Lo complicado, eso sí, es más el destino escogido que tener que forzar una salida.

"Siempre ha sido mi deseo desde que era un niño jugar para el Barça. Si eso ocurre, sería un sueño hecho realidad para mí" finalizó sus declaraciones Joao Félix, consciente de que ya no hay marcha atrás. Sin embargo, por mucho que su agente Jorge Mendes se mueva como pez en el agua colocando jugadores y sea amigo personal de Joan Laporta, el Atleti no piensa perdonar un céntimo de una posible operación... y el Barça se ha quedado ya sin margen de maniobra este verano.

Sólo alguna salida de Can Barça, o más bien varias, harían viable una negociación que satisfaría al Atleti, a Cerezo y Gil Marín, a Simeone y a muchos aficionados, además del propio Joao Félix. Futbolísticamente también encajaría como un guante en el conjunto dirigido por Xavi Hernández, aunque el 'overbooking' en su parcela ofensiva supondría una problema a largo plazo. Hay 'caso Joao Félix' este verano, y no ha hecho más que empezar.