Amanda Sampedro: "Hay dejar que España siga creciendo, entusiasmando, y pronto llegarán los títulos"

Amanda Sampedro (Madrid, 1993) es el vivo ejemplo de que no hay sueños imposibles. Creció en Madrid corriendo detrás de una pelota, su gran pasión, y todavía no ha dejado de hacerlo. Apostó por una carrera en el fútbol profesional cuando todavía en España las mujeres no podían vivir del deporte rey, y ahora es una de las grandes referencias de todas las niñas que piensan en defender los colores del club de sus amores.

Su consagración desde los primeros pasos hasta convertirse en ídolo del Atlético de Madrid, su vida reciente en Sevilla, la evolución del fútbol femenino y las opciones de La Roja en el Mundial, cuyos partidos analizará en exclusiva en una columna propia en este diario, son los temas que desgrana en su reciente visita a la redacción de 20Minutos.

¿Cómo se encuentra?Bien, con ganas de empezar un nuevo año con ilusión y de seguir aprendiendo y mejorando para dar la mejor versión de mí misma.

Nunca para, ¿no? Siempre se define como una 'friki' del fútbol.Sí, la verdad es que me gusta mucho el fútbol y creo que es una suerte porque al final me dedico a lo que más me apasiona. También puede ser un poco contraproducente, porque amar tanto lo que haces no te deja desconectar, pero la verdad es que cuando estoy tranquila en casa lo que me hace desconectar es seguir viendo fútbol. La Premier, LaLiga, femenino, masculino... me gusta todo tipo de fútbol.



Ha tenido un año de cambios con su fichaje por el Sevilla, ¿cómo valora esta nueva etapa?Pues lo valoro sobre todo como un año de aprendizaje, porque yo llevaba 20 años en Atlético de Madrid, nunca había salido de casa, y aunque es verdad que me considero una persona superindependiente, siempre he estado cerca de mi familia y amigos... Salir ha sido un aprendizaje.

Es verdad que gracias a cómo me ha recibido el Sevilla no me ha costado nada, me he sentido como en casa desde el primer momento. Ahora llega el año de madurez, una vez ha pasado el momento en el que tenía que asentarme un poco, en el que toca seguir mirando hacia arriba.

Considero al Atlético de Madrid como mi familia y así será siempre

Creció con el Atlético y el Atlético creció contigo, te convertiste en ídolo, ¿Cómo se vive ese adiós?Yo he crecido en el Atleti y me han educado en el Atleti... son 20 años allí, me cogieron desde muy chiquita, cuando ya no podía jugar con los chicos, y han sido muchos años de aprendizaje. Les debo todo porque al final es mi casa, considero al Atlético de Madrid como mi familia y así será siempre. Gracias a ellos he podido tener un año que supuestamente iba a ser superduro y he podido vivirlo como una experiencia más, como algo que me llevo a la mochila de aprendizaje para seguir creciendo y seguir evolucionando.

Es de una generación que empezó cuando el fútbol femenino no daba para comer y ahora está en pleno auge, ¿Cómo valora esa progresión y, sobretodo, la velocidad de esa progresión?Yo he cumplido sueños como por ejemplo jugar en el Vicente Calderón, algo que ni como niña se me pasaban por la cabeza porque lo veía inalcanzable. El fútbol femenino ha estado evolucionando mucho, se ha apostado mucho por él, y creo que se tienen que seguir dando pasos. Como digo yo siempre, tenemos que aprovecharnos de que el fútbol le encanta a la gente, siendo humildes y conscientes de que el masculino nos lleva muchos años de adelanto para que ojalá en unos años nosotras generemos lo que ellos generan.



Se habla mucho del dinero, ¿pero hay también una verdadera evolución paralela en el trato profesional?Sí, está evolucionando también respecto a eso, ahora cada vez la gente es mucho más profesional a todos los niveles: cuerpos técnicos, direcciones deportivas, etc. Las entidades también están apostando, que eso también es importante, en que la competición exija una serie de requisitos como los campos, las condiciones de los vestuarios, los viajes...



Siempre ha estado muy cerca del aficionado, ¿cómo trabaja esa conexión con la grada que parece que ya está totalmente perdida en el fútbol masculino?Yo creo que eso va más en la persona, y es verdad que no debemos perder esa esencia, esa cercanía que tenemos con la grada, con los niños, con las niñas... una afición a la que realmente le gusta el fútbol femenino, pues ahora mismo no se puede comparar con la del fútbol masculino, solo puntualmente en ocasiones que se han llenado estadios. Esa humildad no la deberíamos perder, creo que sería un error, sobre todo de cara a la educación de esos niños y esas niñas que sueñan con ser como tú.

Para mí es una responsabilidad bonita, yo siempre lo comparo con la capitanía, que es una responsabilidad muy grande, pero al final es bonita.

Amanda Sampedro, futbolista del Sevilla y columnista de 20 Minutos durante el Mundial, visita la redacción antes del arranque de la gran cita Héctor Hugo Vila

Hablando de capitanía... justo llega a Sevilla y el nuevo vestuario la elige a usted, ¿cómo afrontó ese momento?Yo con 18 años ya era capitana del Atlético de Madrid, entonces ya venía con la mochila cargada de cosas y yo de broma, decía: 'este año vengo tranquila, vengo de nueva', pero al final un vestuario te vota y yo lo asumo. Si las compañeras creen que yo puedo darles ese papel y confían en mí, yo voy adelante. Tengo también la suerte de que las capitanas del Sevilla también me han ayudado mucho, ha sido muy fácil coger ese valor que tiene el servilismo.

¿A qué huele el sevillismo?Pues tengo una anécdota.... Cuando llegué me dijeron que nunca había vivido un derbi, y yo dije: 'he jugado contra el Barça, contra el Real Madrid' (risas). Pero sí que es verdad que he de reconocer que cuando jugamos con el Betis se fue otra historia, el cómo lo viven, cómo lo sienten... te hacen ver que al final solo uno puede mandar en la ciudad. Los valores del sevillismo son muy bonitos, creo que también tienen cosas muy parecidas al Atlético, aunque no me meto ahí porque muchos atléticos me ha dicho que no llevamos bien (risas).



Confesó que al principio se le seguía escapando el 'vamos Atleti'Sí, sobre todo los primeros partidos cuando estás en el césped y decir lo típico: '¡vamos equipo!', y me salía 'vamos Atleti' (risas). Es normal, eran 20 años allí, luego ya te vas adaptando y te lo tomas, pues con gracia.

Yo siempre lo digo y diré que he nacido siendo atlética y moriré siendo atlética, pero yo ahora mismo soy profesional y me quiero meter en vena los valores del Sevilla y cuando salgo al campo con la camiseta salgo a morir por la camiseta y por el escudo.



También perteneció a la generación que levantó de la nada a una superselección como la que tenemos ahora ¿Cómo ve a La Roja ahora desde la distancia de cara al Mundial?Tenemos una selección con muy buenas jugadoras, eso es lo más importante y lo primordial. Al final, el fútbol consiste en meter la pelota dentro de la portería y cuanto mejores sean las personas que mueven esa pelota, más posibilidades tienes de ganar un campeonato así. Yo creo que a la selección llega un momento, hay gente con mucho talento, muy profesional y creo que eso va a ser lo que les haga llegar lo más lejos posible en el Mundial.

El periodismo y los aficionados damos un papel de favorita a España cuando aún no ha ganado nada

La derrota en la Eurocopa se vivió como un gran fracaso ¿Cómo cree que se afronta este Mundial ahora que España es todavía más favorita?Yo creo que el periodismo y los aficionados le damos un papel de favorita a España cuando aún no ha ganado nada, hay dejar que España siga creciendo, entusiasmando a la gente, y ya llegará el momento de que se ganen títulos como le pasó a los chicos en su día.



¿Considera que el estilo de juego de dominio de balón y de control de juego puede pasar a la selección femenina la factura que le ha pasado a la selección masculina en las grandes citas?Soy de las que opino que cuanto más balón tengas, menos daño te van a hacer. Si dominas el balón, quieres atacar y haces una presión alta, creo que tienes más posibilidades de ganar el partido. Lo único que el equipo contrario también tiene sus armas a la contra. El juego de la selección me gusta tanto en chicos como en chicas, lo más bonito que hay en el futbolista es tener el balón, pero con el objetivo de hacer gol, no de tenerlo por tener.



¿Cree que la selección ha superado ya la ruptura de las 15 de cara a una cita tan importante?Una de las cosas más bonitas de las que aspira un futbolista es ganar un Mundial y creo que cuando se juntan muchas personas para conseguir un objetivo eso te llena de energía y te llena de fuerza. Al final, el objetivo de todas es el mismo y yo creo que ahí da igual todo.

No estoy metida ahí ni he vivido nada de lo que ha pasado, pero conozco a mucha gente de la que hay ahí y sé que van con el objetivo claro en mente de que con quién vayan van a ir a por a conseguir el objetivo juntas.



No ha parado de formarse en estos años... ¿Piensa ya en un camino concreto para cuando se acabe el fútbol?Me encanta el deporte. Yo me saqué el grado de fisioterapia, también el de gestión deportiva, y ahora voy a hacer un máster de fisioterapia deportiva online desde Sevilla. El carné de entrenadora lo quiero dejar para cuando ya me retire, pero me encantaría seguir en el mundo del fútbol porque me apasiona, pero bueno, la vida da muchas vueltas. Soy una persona que me puedo mover en diferentes aguas y sé que estoy formada para hacer lo que realmente me haga feliz.

Entre otros de sus proyectos, ha escrito un libro infantil y tiene en mente una autobiografía, ¿no?Cuando me llamaron para hacer el libro yo dije que quería hacer una biografía para contar toda mi vida desde los inicios hasta mi retirada, pero me dieron la idea de hacer un libro en el que pudieran reflejarse las niñas y los niños. Eso no existía cuando yo empecé, me pareció una idea superchula y me encanta ver niños en las gradas con el libro para que se los firme. El día de mañana, cuando me retire, me encantará hablar de mi vida en el fútbol, e intentaré contar todo lo que he vivido de la manera más clara posible.