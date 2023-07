Los récords históricos del Mundial que pertenecen a ellas

La Historia de la Copa del Mundo de fútbol, sin hacer distinciones entre hombres o mujeres, está plagada de anécdotas, goles y récords de todo tipo. Sin embargo, la hegemonía de la categoría masculina en el imaginario colectivo suele opacar todo lo que ha conseguido el fútbol femenino desde su primer Mundial oficial, en 1991 en China, o al menos lo hacía hasta hace bien poco.

El fútbol femenino ha ido ganando terreno a nivel social y mediático desde entonces, y es ya un fenómeno imparable que llena estadios, ocupa portadas y alcanza cifras de telespectadores muy destacables. Por eso, aunque apenas se cumplan 32 años del primer Mundial femenino, ha habido tiempo de sobra para que ellas escriban su propia historia con letras de oro, y para que se adjudiquen algunos de los récords absolutos que muchas veces se atribuyen al fútbol masculino.

Pudiera parecer, por el bombo que reciben a nivel mediático y por la longeva trayectoria de la competición, que todos esos registros históricos sobre goles anotados, participaciones o victorias en los mundiales pertenecen únicamente a los varones, pero nada más lejos de la realidad. Ya tuvieron su protagonismo en 2022 con el torneo de Qatar, pero ahora es el turno de las féminas en Australia y Nueva Zelanda, donde esperan volver a reescribir muchos de ellos.

Los récords femeninos en la Historia de los mundiales

La mayor goleada. Hablando única y exclusivamente de la competición que nos ocupa, la Copa del Mundo, en 91 años de fútbol masculino la goleada más abultada jamás reflejada por un marcador es el 10-1 que recibió El Salvador de Hungría en 1982 en España en fase de grupos, más concretamente en el estadio Manuel Martínez Valero de Elche.

Sin embargo, a pesar de lo histórico del resultado, fue pulverizado en 2019 en Francia por el 13-0 con el que las jugadoras de Estados Unidos aplastaron a Tailandia, en un encuentro donde Alex Morgan abrió la lata y acabó anotando cinco chicharros.

Formiga controla el balón durante sus séptimos Juegos Olímpicos. Alex Livesey

Más participaciones en un Mundial. Mucho se ha hablado de los récors que podrían batir Cristiano Ronaldo o Messi si llegan a participar en su sexto Mundial en 2026. Sin embargo, en el grado que supone la experiencia no hay nadie que conozca mejor la Copa del Mundo que la brasileña Miraildes Maciel Mota, más conocida como 'Formiga', que puede presumir de haber disputado siete ediciones.

La futbolista con más mundiales a sus espaldas certificó su casi inalcanzable récord también en la edición francesa de 2019, a los 41 años, superando de paso como la más veterana a la japonesa Homare Sawa, aunque en ese apartado el portero egipcio Essam El Hadary se llevó la palma en Rusia en 2018, participando con 45 años. La centrocampista, además, acumula otros siete Juegos Olímpicos con Brasil.

Marta, la veterana jugadora brasileña, es el emblema de su selección y un referente del fútbol mundial. Instagram

Más goles acumulados en los mundiales. Aunque la creencia habitual es que el alemán Miroslav Klose ostenta el título de máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo desde 2014, cuando salió campeón y redondeó sus cifras en 16 tantos, lo cierto es que estamos hablando realmente de máxima goleadora. Y no es otra que la mítica brasileña que lo cambió todo para el fútbol femenino: Marta Vieira da Silva.

La ganadora del FIFA World Player en seis ocasiones y del premio The Best en 2018, considerada una de las mejores futbolistas del planeta y de la historia, aglutina la friolera de 17 goles en todos los mundiales en los que ha participado, a pesar de no lograr levantar la copa en ninguno. En su selección, por supuesto, también es la máxima goleadora histórica, y tiene a sus 37 años una oportunidad de oro para seguir aumentando su leyenda.