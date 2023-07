Avanzando hacia lo desconocido: el ataque de cuatro escaladores a una de las cimas imposibles de escalar, el Muchu Chhish

Una de las montañas inescaladas más altas del mundo es Muchu Chhish, de 7,453 metros, que se encuentra en el Karakorum de Pakistán. En estos momentos, cuatro alpinistas checos, Pavel Bem, Pavel Korinek, Radoslav Groh y Tomas Petrecek están en su ataque a cima, luchando contra los elementos, tratando de avanzar en estos momentos a un terreno donde nunca nadie ha estado antes.

No es la primera vez que los checos intentan conquistar esta montaña, para la gran parte del grupo es su tercer intento. Muchu Chhish realmente no es considerado como un pico principal sino un subpico junto a las montanas llamadas Batura, pero no por eso va a ser menos difícil que cualquier pico gigantesco independiente en el Himalaya o el Karakorum.

Dos semanas de aclimatación

En las pasadas dos semanas, los checos estuvieron aclimatándose en el Spantik (7.027 m), donde Petrecek, ligeramente separado de los otros tres, estuvo acompañado por su pareja, con quien querían hacer algún que otro descenso en esquís también. Es cuando casi los alcanzó la tragedia por una caída de la pareja de Petrecek que tuvo que ser rescatada por un helicóptero del Ejército de Pakistán. Al final todo quedó en un susto. Petrecek reflexionó después diciendo que esto ha sido el momento verdadero de darse cuenta de muchas cosas sobre el sentido de la vida y el peligro de poder perder a un ser querido.

Al inicio de la semana, los checos empezaron el ataque a cima en el Muchu Chhish, que es muy exigente y hasta ahora nunca nadie ha llegado más allá de los 6,800 metros en la ruta de ascenso, pese a que hubo varios intentos en el pasado realizado por otros equipos.

Bem, Korinek, Petrecek y Groh, el 11 de junio de 2023, alcanzaron el campo 2 a 5.660 m, después de solventar 1.600 m de ascensión. Aquella noche pararon a dormir allí. El día siguiente, el 12 de junio, continuaron con mucha fuerza y determinación y al final del día ya estuvieron a 6,300 metros. Mediante teléfono satelital comunicaron que habían superado la difícil travesía para llegar al campo 3, situado a 6.300 metros. Decidieron pasar la noche en el campo 3, colocando sus tiendas de campaña bajo un voladizo de carámbanos de hielo, con el objetivo de conseguir ascender hasta el campo 4 el día siguiente, que fue este jueves

Ruta del Muchu Chhish, Cedida

Bastante tarde, entrando ya en este viernes 14 de junio, los checos comunicaron que tras haber salido del campo 3, empezó a azotarlos un fuerte vendaval por lo que tuvieron que darse la vuelta hasta que el viento se calmara. A las 11 de la mañana pudieron arrancar de nuevo, pero para esa hora la nieve en la montaña estaba bastante derretida por el sol. "Estuvimos ahogados en la nieve mojada", reportaron. Por lo tanto, solo pudieron avanzar 100 metros más en la ruta.

La ruta lógica de ascenso hasta la cima de Muchu Chhish es muy larga y hay que tener en cuenta también que la sección superior es totalmente desconocida, virgen, y los escaladores no saben lo que les puede esperar. La tensión es grande, pues Muchu Chhish es propenso a los aludes, y tratar de llegar hasta la cumbre sin oxígeno cuando el tiempo se empeora –típico en esta región, a veces de manera imprevista– es toda una hazaña donde no hay garantías de éxito y donde el peligro es constante en cada paso que den los alpinistas

La montaña independiente inescalada más alta del mundo es el Gankhar Puensum de 7.570 metros, situado en el Himalaya, en Bután, pero no está permitido ascenderlo por su carácter sagrado.

El segundo pico independiente inescalado más alto es el Lapche Kang II de 7.250 m que se encuentra en el Tíbet. Aunque Muchu Chhish no es un pico independiente, alcanzar su cumbre elusiva y lejana donde nunca nadie ha estado todavía, es un reto en mayúsculas. Sin rendirse, los checos siguen y esperamos tener noticias de ellos en los próximos días.