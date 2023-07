El PSG promociona a sus jugadores en el videojuego EA Sports FC... ¡Sin rastro de Kylian Mbappé!

El culebrón de todos los veranos con el futuro de Kylian Mbappé en el aire se sigue desarrollando en silencio, sin apenas información que indique que la situación se haya desatascado. El extremo francés insiste en cumplir el año que le queda con el París Saint-Germain para marcharse libre en 2024, el club parisino se siento molesto y le quiere vender sí o sí (aparentemente), y el Real Madrid espera agazapado para hacer su movimiento si tiene la oportunidad.

Sin embargo, pese al secretismo que mantienen todas las partes más allá de las ocasiones en las que han manifestado sus respectivas intenciones, en esta ocasión son pequeños detalles los que están dando pistas sobre lo que podría acabar sucediendo. Son sólo elucubraciones, pero muchos piensan que no es casualidad que Mbappé salga permanentemente vestido de blanco en sus fotos vacacionales, o que el Real Madrid haya dejado el dorsal '9' libre por primera vez en su historia.

Dentro de esa corriente conspiranoica que busca cosas donde no las hay, especialmente en unas redes sociales que arden con cada nuevo supuesto guiño al futuro traspaso más mediático de la historia, esta vez ha sido el propio PSG el que ha alimentado esos rumores. La imagen de Mbappé sigue siendo publicitada, aunque cada vez menos, para la gira por Japón del conjunto galo y en sus tiendas, pero han prescindido de ella para otra de sus promociones.

El célebre videojuego de fútbol 'FIFA', de EA Sports, este año se llamará 'EASportsFC', y para darle aún más repercusión, los grandes de Europa están publicitándolo con clips en los que se observan los diseños y movimientos de sus mejores jugadores en el juego. Sin embargo, en el caso del PSG solo aparecen su capitán Marquinhos, Achraf Hakimi y nuevos fichajes como Asensio, Lucas Hernández o Ekitiké, pero nunca, ni tan sólo un segundo, Kylian Mbappé.

Una decisión comunicativa cuestionable cuanto menos, porque ignora al estandarte mundial del fútbol francés y principal baluarte deportivo y publicitario de la entidad parisina. Aún menos comprensible, además, si tenemos en cuenta que Mbappé es la cara pública de EA Sports para sus videojuegos de fútbol, la que lleva cuatro temporadas copando las portadas y carátulas de sus juegos.

Es cierto que ni siquiera el tráiler completo del juego muestra a Mbappé, ni las imágenes promocionales ya compartidas, porque presumiblemente se desvelará cuando se anuncie la versión 'deluxe' del videojuego. Esa ausencia total y absoluta de Mbappé, no obstante, no es normal ni lógica, y menos en una publicación de Twitter del propio club, no de la compañía de juegos. Podría ser un toque de atención o una declaración de intenciones... o tener significado alguno, pero es sumamente extraño que el PSG no haga publicidad masiva como ha hecho siempre con su gran estrella.

Como era de esperar, el clip del PSG ha causado un revuelo enorme en redes sociales, especialmente en España. Además de los 'memes' habituales, han sido hordas de aficionados españoles y madridistas las que han inundado el post con comentarios de todo tipo, demostrando que la expectación por el posible fichaje sigue un año más en todo lo alto. La gran diferencia es que, esta vez, hasta los detalles más insospechados están cobrando sentido. ¿Fichará Mbappé por el Real Madrid?