Pablo Laso: "Lo que soy se lo debo al Madrid"

Pablo Laso vuelve a los banquillos. Algo más de un año después de sufrir un infarto y que el Real Madrid decidiera que no siguiera en su banquillo, el exitoso técnico vitoriano pone rumbo al Bayern, pero antes lanza un mensaje contundente: su estado de salud es perfecto, como así aseguran los médicos, y volver a los banquillos no supone ningún riesgo.

El técnico vitoriano ha tenido tiempo libre, por primera vez en su vida, y ha aprovechado para estrenar libro: Ganar para contarlo.

En primer lugar, enhorabuena por su vuelta a los banquillos. Supongo que ilusionado y con muchas ganas, de volver a entrenar.Sí, la verdad que muy contento. Voy a un equipo que quiere crecer, y bueno, después de un año sin entrenar, pues la ilusión la tienes, las ganas las tienes y espero que todo vaya bien.

Ha pasado poco más de un año desde su infarto. ¿Qué tal está?La verdad que estoy bien, bastante bien. Tuve un episodio muy raro. Cuando me pasó, al día siguiente me fue a hacer pruebas y me dijeron que había tenido un pequeño episodio cardiaco. El médico me dijo que tenía que guardar reposo tres días. Y bueno, pues como dice mucha gente, pues qué bien, porque es como que te da un aviso.



Y bueno, el médico me dijo que yo podía hacer vida normal. A los dos días o tres días yo ya estaba en casa y hasta me llevé la bronca de un cardiólogo amigo que me decía que tenía que haber entrenado ya. Y estoy muy bien, he hecho vida normal esta temporada. Vida normal dentro de que he sido un entrenador no entrena.

Es usted un entrenador muy visceral, ¿le han aconsejado que se lo tome con más calma? ¿Tiene alguna restricción ahora que vuelve a los banquillos?No, no, que va. Lo que sí que tienes es que cambiar hábitos de vida. Son cosas hasta normales y saludables para todo el mundo. Siempre cuento medio de broma que antes, cuando jugábamos la Final Four, estaba comiéndome una lasaña a la una y media de la mañana. Bueno, pues eso no lo hagas ahora.

​Son cosas normales, que tenemos que cuidarnos, pero no Pablo Laso, sino todo el mundo. Son situaciones súper normales, que vas a intentar digamos tener más orden en tu vida, eso seguro, pero vamos, la verdad que estoy muy bien y no me han dicho ‘no puedes hacer esto’. ¿Corría maratones antes de que me pasara esto? No. Bueno, pues no corras maratones.

¿Por qué el Bayern? No sé si ha tenido alguna oferta de España o simplemente le apetecía un proyecto fuera.Bueno, creo que sería absurdo hablar de los equipos que han preguntado por mi situación. Desde que el Bayern se interesó, ha habido muy buena sintonía en muchos aspectos y para mí eso es importante. Para mí lo importante era ver un proyecto.

También estrena libro. ¿Qué puede encontrar el lector en él?Cuando me planten lo del libro, yo no le di mayor importancia, no creía que la gente fuera a querer un libro de Laso. Pero luego me dijeron ‘tienes que escribirlo, han sido diez años, la gente valora mucho lo que has hecho...’. La idea era que fuera algo agradable, que la gente lo leyera y disfruta leyéndolo y bueno, pues rememorar a un tiempo en el que yo estaba entrenador de un grupo, de un equipo, de un club en el que la gente ha valorado muchas cosas, no solamente ganar o perder. Lo único que espero es que la gente cuando lo lea pase un rato agradable y disfrute las anécdotas que hay en él.

¿Alguna anécdota que le guste?Pues cuando el equipo recibió una ovación después de perder en la Euroliga, o cuando se fue Luka Doncic, que es el autor del prólogo. Fichajes que hicimos y fichajes frustrados como el de Micic, que no se pudo llegar a cerrar. Muchas situaciones que la gente va a ir reconociendo en el tiempo que yo creo que al seguidor del baloncesto y del Real Madrid le va a gustar. Y al que no conozca tanto al Real Madrid o no conozca cómo funciona un grupo deportivo, pues va a decir ‘coño, estas cosas pasan’. Es un libro recomendable, divertido y perfecto para el verano, que no hay partidos, se puede leer y disfrutar tranquilamente.

Para una persona acostumbrada a tanta actividad, a no parar, ¿cómo ha sido un año entero lejos de los banquillos?Yo lo he repetido muchas veces en este tiempo, que entrenaría mañana, pero hay veces que también hay que saber valorar otras cosas. Lo he echado de menos, muchas mañanas me levantaba y no iba a entrenar, que es lo que llevo haciendo desde los 16 años, primero como profesional y después como entrenador.



Es raro, pero bueno, me ha valido para valorar otras cosas. Puedes estar más con la familia, ver partidos de fútbol, ver baloncesto sin la necesidad de tener que estudiar el partido que ves, poder observar jugadores... Me ha valido para mucho este tiempo y poder valorarlo, no tener tanto la tensión del día a día. Yo creo que por una parte lo echas en falta y por la otra, valoras las muchas otras cosas que has podido hacer.

¿Ha seguido con atención la temporada del Real Madrid o se ha alejado un poco?Digamos que no he cambiado ningún plan ni por el Real Madrid ni por ningún partido. Quería ver al Madrid, pero también al Barcelona, al Breogán o al Granada y si podía verlo a la hora que jugaban, bien, pero si tenía otro plan, pues lo veía a la mañana siguiente. Las plataformas te permiten ahora poder elegir a la hora que quieres ver un partido, así que bueno, he visto muchos, pero también de la liga alemana, de la liga griega, de la italiana, de la serbia, incluso partidos de Rusia, de la Liga ACB, partidos de Euroliga...



Seguiré viendo en muchos partidos y mezclando muchas competiciones. Realmente no he tenido la sensación de tener que organizarme para verlos.

Llega la Final Four y el Real Madrid gana la Euroliga. ¿Tuvo sentimientos encontrados? ¿Qué sintió en ese momento?Sí que es difícil de explicar. Desde luego que te alegras, tengo muchísimos amigos en el Real Madrid, jugadores a los que he entrenado. ¿Cómo no te vas a alegrar? A mí me contaron que había gente que se había metido conmigo porque dije que no lo había visto en directo. Que yo era un desagradecido con el Real Madrid. No lo vi en directo porque tuve que ir a ver a mi madre, que tenía un problema, pero luego vi el partido. Hubo gente que decía que yo dije una vez que no veía las finales, y que así no aprendía. Todo lo contrario, lo que no quiero es fustigarme, quiero disfrutarla. Las finales son para disfrutarlas.



En ese momento, sí sentí alegría por mucha gente, por que los madridistas se sintieran campeones de Europa. Había sido un año difícil y yo me alegré mucho, aunque no puedo mentir, no pude ver el partido. Me alegré mucho por la canasta de Sergi (Llull), por lo que a mí me importa, que es la gente. Luego ya que me pongan a mí a parir porque no la vi en el momento, ya... Yo estaba en la carretera, volviendo de Vitoria y no lo pude ver.

¿Ha percibido que tenía muchos detractores?No le doy importancia, yo no voy a tratar de convencer a nadie de que Pablo Laso es guapísimo o un entrenador buenísimo. Trato de hacerlo lo mejor posible y a partir de ahí, que la gente se posicione a mi favor o en contra, no puedo hacer nada. Estoy seguro de que habrá gente que pìense que soy un desagradecido. El Real Madrid tomó una decisión y lo entiendo, estoy súper agradecido al Real Madrid, si Pablo Laso es lo que es, es gracias al Real Madrid. La gente que piense que lo que quiero es hacer daño al Real Madrid, se equivoca, así de claro, yo le debo muchísimo al Madrid. Para mí, el Real Madrid es una etapa de mi vida que ni por asomo pensaba que iba a ser tan exitosa. Todo lo que hoy es Pablo Laso, se lo debe al Real Madrid.



Esto es como cuando yo fiché como entrenador del Madrid, que había manifestaciones en contra. ¿Yo que voy a hacer? Me da igual. Yo no quiero convencer a la gente, entiendo que haya quien piense que soy un malísimo entrenador, y lo respeto, no puedo hacer nada.

La gente que piense que lo que quiero es hacer daño al Real Madrid, se equivoca, así de claro

Los títulos están ahí para hablar por usted. En lo que sí que hubo mucho posicionamiento es en si el club hizo bien en despedirle después de lo que le pasó y en esos famosos informes médicos.Es que eso no tuvo nada que ver con el deporte. A mí lo que me gustaría es que no se diga que no puedo entrenar. Eso me lo tendrá que decir un médico. Los médicos siempre me trasladaron que yo estaba perfectamente, y esto va más allá del deporte. Si yo creo que no podría entrenar, que pondría en riesgo mi salud, yo sería el primer interesado en no hacerlo. ¿Crees que mi mujer me dejaría entrenar si pusiera en riesgo mi salud?



El primero que lo sabe es uno mismo. Siempre he tenido la confianza en que los doctores me daban la tranquilidad de que yo estaba bien. Es que no hablamos de deporte. Yo tengo una profesión que genera opinión, y que la gente opine, yo no le doy la menor importancia. Es más, ha habido gente que me decía ‘tenías que haber entrenado desde el primer día para que la gente se diera cuenta, que muchas veces la gente se queda muy tocada mentalmente...’. Hay gente que no le da ninguna importancia, pero también hay gente que lo pasa mal.

Entiendo que lo que hay que hacer es escuchar a los médicos.Correcto. Al final lo que hay que hacer es tener confianza ciega en los médicos. Yo por lo menos la tengo. Siempre he confiado mucho en los médicos, que son los que saben. Cada uno puede opinar, pero lo importante es fiarte de los profesionales.

¿Cómo será ese reencuentro cuando juegue con el Madrid? ¿Será complicado para usted?Sí, seguro, jugar contra el Madrid para mí va a ser difícil. Siempre que enfrentas, sea como jugador o como entrenador, contra excompañeros o exequipos, hay algo especial. Ahora lo voy a escribir contra el Real Madrid y obviamente jugaré contra el Real Madrid. Será especial, son muchos años. Como profesional, tienes ese gusanillo, pero los profesionales no están nerviosos en el partido, lo están antes y a veces, después. Pero cuando empiezas, te dedicas a hacer lo que sabes. Será especial, pero cuando empiece el partido, me dedicará a entrenar.

Habrá muchas cámaras enfocando ese momento tan esperado, el saludo con Chus Mateo.Bueno, seguro que sí. Pero bueno, le he visto en Turquía en la reunión de entrenadores. Entiendo que las cámaras buscarán todo tipo de cosas, pero bueno, es como si viene Llull a saludarme. ¿Qué pasa, no le voy a saludar? Es gente con la que he estado trabajando mucho tiempo, faltaría más, los quieres casi como a la familia porque he estado mucho tiempo con ellos.

¿Fue cordial ese reencuentro con Chus Mateo?Totalmente cordial. No tiene por qué no serlo. La situación la veo súper normal, a mí me dicen que no voy a entrenar al Real Madrid y yo no puedo decidir quién va a entrenar luego. Se queda de entrenador Chus Mateo, pues me parece muy bien. Además lo ha hecho muy bien, ha ganado la Supercopa, la Euroliga, me alegro por él.

¿Descarta volver al Real Madrid en algún momento?Yo no. No descarto nada. Yo he visto de todo. He visto jugadores de fútbol volver al club, jugadores de baloncesto también... yo no descarto nada. La suerte y la desgracia de los profesionales del deporte en general es que muchas veces se nos mide por la pasión que genera en los aficionados. Tendrá que quererme el Madrid también. ¿Eso significa que yo no volvería? Ni mucho menos. Dependerá del Real Madrid y de Pablo Laso. ¿Yo por qué no voy a querer volver al Real Madrid?