El consejo de Heynckes a Kroos que ha marcado su carrera deportiva

Toni Kroos es uno de los mejores jugadores alemanes de la última década. Ha ganado todos los títulos posibles. Champions, Ligas, Copas del Rey, Supercopas nacionales y europeas... y hasta el Mundial con Alemania en 2014. Nadie duda de su calidad, pero no le ha bastado solo con eso y él ya lo sabía desde muy joven.

El alemán, en el inicio de su carrera deportiva, recibió un consejo de Heynckes que le ha marcado para el resto de su vida profesional, tal y como ha confesado en una entrevista para El País.

"Con 19 años, le tenía en Leverkusen como entrenador. Él veía mi talento. Venía de un tiempo en el que no jugaba mucho y me dio toda su confianza. Pero me dijo algo: 'Al fútbol también se juega sin balón. Yo veo tu calidad con el balón, pero solo con eso no vas a llegar a llegar a lo más alto. Siempre puedes jugar para un buen club y jugar bien. Pero para ser top mundial tienes que trabajar un poco más'", ha explicado Toni.

Y a esa idea que le transmitió el mítico entrenador alemán, el futbolista del Real Madrid le ha añadido su forma de ver el deporte: "Mi idea del fútbol, la base de mi juego, es que yo solo soy bueno cuando juego para el equipo. Esa es mi calidad. Si hago algo por mi cuenta, no soy tan bueno".