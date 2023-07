Willy Hernangómez, sobre la posibilidad de ser nuevo jugador del Barça: "Soy de la cantera del Madrid, pero..."

Willy Hernangómez puede convertirse en jugador del Barcelona en breve si antes del 12 de julio el Real Madrid no iguala la oferta de tres temporadas y 12,5 millones de euros brutos que le ha planteado el club blaugrana. Este movimiento sería una gran decepción para los aficionados madridistas, pues los orígenes del pívot están en la cantera blanca.

La incorporación de Hernangómez sería una gran noticia para el Barcelona para calmar las aguas tras la marcha de Jasikevicius, el conflictivo adiós de Mirotic y la negativa de Punter por fichar por el equipo. Y es que, además, también se uniría su hermano Juancho.

La posibilidad de recalar en el club blaugrana ya se había pasado por la cabeza de Willy hace más de un mes. El pasado 31 de mayo dio una entrevista en el canal de televisión catalán Betevé donde dejó claro que sí que podría vestir la camiseta del Barcelona.

"Yo soy de la cantera del Real Madrid, pero al final quiero jugar y sentirme importante. Luchar por títulos. No le cierro puertas a nada. Es un equipo ganador y campeón... Al final es un trabajo. Una oportunidad. Y si se dan las circunstancias, habría que pensárselo muchísimo. Sin embargo, yo no le quiero cerrar las puertas a nada", afirmó entonces.

Además, aseguró que uno de sus objetivos profesionales es ganar la Euroliga, por lo que el Barça es una opción más que factible. "Quiero competir, jugar y ganar. Es una ilusión para mí pensar en nuevos retos. En el futuro. Nunca he ganado la Euroliga y me gustaría luchar por conseguirla. Y no sé dónde estaré, pero dónde vaya lucharé por una Euroliga", sentenció.