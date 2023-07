Volkanovski noquea a Yair Rodríguez y reta a Topuria

UFC 290 fue un evento de fuegos artificiales, así de claro. Qué locura. Cuando pensábamos que habíamos visto la pelea de la noche al ver a Dan Hooker revivir de entre los muertos y llevarse una pelea imposible, llegaron Brandon Moreno y Alexandre Pantoja para empujar los límites de lo posible en las MMA. Pero es que, cuando llegamos ahí, todavía no había llegado el plato fuerte, que eran Volkanovski y Yair Rodríguez, que tampoco defraudaron. Qué peleón del australiano, que no hace más que crecer y crecer.

Volkanovski es uno de los peleadores más inteligentes que hay, y no solo por cómo prepara las peleas, sino también por cómo se adapta sobre la marcha. En UFC 290 empezó amagando, presionando, buscando provocar a Yair Rodríguez para poder entrar en su distancia. Como no la encontraba no se impacientó, esperó el momento idóneo y lo derribó. Ya en el suelo, Volkanovski controló y aplicó su “ground and pound”. Se llevó el asalto aunque, paradójicamente, él se fue cortado.

En el segundo asalto las cosas discurrieron muy parecidas, con Yair soltando patadas y Volka esperando su oportunidad. De nuevo, el australiano derribó a su rival y esta vez sí que le hizo daño al “Pantera”, abriéndole un corte en la ceja. El australiano olió la sangre y en el tercer asalto salió todavía más decidido, empezando a conectar él los mejores golpes. Arriesgando un poco más, el australiano tuvo que comerse alguna patada, pero la suerte estaba echada. En un “middle” de Yair Rodríguez Volkanovski entró en su distancia y le voló el mentón. Consciente de estar herido, el mexicano miró a su rival, se rió y le retó. Por ahí vino la andanada final, que terminó en el suelo cuando el árbitro decidió que era suficiente:

Alexander Volkanovski (c) venció a Yair Rodríguez (ic) por TKO (Puños) a los 4:19 del Round 3. #UFC290 pic.twitter.com/gmUJ0iKq4V — MMA Team (@MMATeam100) July 9, 2023

Volkanovski está en el cénit de su carrera y lo quiere todo. Quiere a Makhachev y quiere a Ilia Topuria. Lo dejó claro en UFC 290 cuando fue a encararse con el hispano-georgiano. Parece que la pelea por el cinturón está más cerca que nunca. Topuria va a tener la oportunidad de enfrentarse a uno de los mejores luchadores del momento, si no el mejor. Tiene la gloria al alcance de la mano, pero no será fácil.