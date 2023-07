De Gea se despide del United con un emotivo mensaje: "Siempre estará en mi corazón"

El camino de David de Gea en el Manchester United ha llegado a su fin, así lo ha comunicado el propio futbolista con un emotivo mensaje de despedida dirigido a la afición con el que cierra un controvertido episodio de varias semanas complicadas. El guardameta madrileño, criticado en el campo y poco apoyado por el entrenador, ha oficializado su salida y ha señalado que ha llegado el momento de empezar "un nuevo reto" en un "nuevo entorno"

"Solo quería enviar este mensaje de despedida a todos los seguidores del Manchester United", comienza el comunicado oficial de un hombre que ha ocupado el foco mediático en los últimos tiempos por su delicada situación en el club en el que se ha convertido en una verdadera leyenda.

"Me gustaría expresar mi inquebrantable gratitud y aprecio por el amor de los últimos 12 años. Hemos logrado mucho desde que mi querido Sir Alex Ferguson me trajo a este club. Me enorgullecía muchísimo cada vez que me ponía esta camiseta, dirigir al equipo, representar a esta institución, el club más grande del mundo era un honor que solo se otorga a unos pocos afortunados futbolistas", continúa.

"Ha sido un período inolvidable y exitoso desde que llegué aquí. No pensé que saliendo de Madrid siendo un niño lograríamos lo que hicimos juntos. Ahora es el momento adecuado para emprender un nuevo reto, para empujarme de nuevo en un nuevo entorno."

"Lo hemos visto todo"

"Manchester siempre estará en mi corazón, Manchester me ha formado y nunca me dejará. Lo hemos visto todo", sentencia enigmático el consagrado portero español de 32 años, que ahora tiene el futuro completamente abierto.

Su sustituto, muy cerca de llegar a Manchester

El mensaje de David de Gea pone fin al culebrón vivido desde el fin de temporada, cuando el desacuerdo entre las partes desencadenó un terremoto agravado por las críticas al rendimiento del futbolista y del poco apoyo de Erik Ten Hag, entrenador de los Red Devils.

Así, la triste despedida del español llega en plena ola de rumores sobre el aterrizaje de su sustituto en Manchester. Se trata del camerunés André Onana, todavía jugador del Inter, que podría ser anunciado en las próximas horas tras un desembolso cercano a los 50 millones de euros.