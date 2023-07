Zorro, hijo del mítico presentador Frank Cuesta, ficha por el Llosetense mallorquín

Zorro, hijo del mítico presentador de televisión Frank Cuesta, ha dado un paso más en su carrera como futbolista tras incorporarse a las filas del equipo juvenil del Club Deportivo Llosetense, conjunto afincado en las Islas Baleares (Mallorca).

"Estoy muy contento de anunciar que he firmado con el Juvenil A de Llosetense para la temporada 2023/24. Estoy muy contento por esta nueva etapa y estoy esperando alcanzar todos mis logros en este club", así confirmaba la noticia el propio Zorro Cuesta en su perfil oficial de Instagram.

Además, el jugador no quiso desaprovechar la oportunidad y agradeció la confianza puesta en él: "Quiero aprovechar para agradecer enormemente a 90 Sports Agency y a Rubén Fortunato por toda la ayuda que he recibido y, especialmente, al presidente Lurek por la bienvenida que me ha dado", añadió en el comunicado.

Una nuevo sueño

Zorro, durante esta temporada pasada, había militado en las filas del Fuenlabrada Juvenil, pero su andadura en el club madrileño estuvo marcada por alguna que otra lesión: a principios de año, el pequeño de los Cuesta sufrió una rotura fibrilar que lo apartó de los terrenos de juego durante cierto tiempo. No obstante, su ilusión sigue intacta y anhela seguir los pasos de su hermano mayor Saris Félix, el cual fue convocado con la selección de Tailandia a los 16 años de edad.