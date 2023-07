Así es el himno del centenario del Celta de Vigo compuesto por C. Tangana

Creo que estou namorado

Dos teus dous ollos azuis

son como da cor do ceo

cando se apartan as nubes



Nesa beleza celeste

pérdome cando te miro

que fácil é confundilos

cas ondas do mar de Vigo



Conto cada día da semana

para que me deas desa morte

Conto cada día da semana

sei que este domingo vou ter sorte



Non sei se podo vivir sen ti

Pero iso éme igual

non o quero probar

cada vez que mires atrás

sempre hei estar aquí



Un escudo no meu peito

Sempre Celta!

Un escudo no meu peito

Sempre Celta!



Oliveira dos cen anos

Cría raíces de prata

Tomar amores non custa

Olvidalos si que mata

Olvidalos si que mata

Eu non os quero esquecer

Na ledicia son celeste

Celtista no padecer