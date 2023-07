La ridícula radio que dejó en evidencia a Ocon en Austria: "No hemos tenido ni una sanción"

Las sanciones por incumplimiento de los límites de pista volvieron a dar mucho que hablar en el GP de Austria 2023. La configuración del circuito de Spielberg sacó de sus casillas a muchos pilotos incapaces de mantener el coche en el trazado, entre ellos Ocon, penalizado con 30 segundos de sanción tras salirse 10 veces de los límites... castigo que le puso en evidencia tras haber presumido de buena conducción en un ridículo mensaje de radio enviado a su equipo.

El embarazoso momento se produjo al final de la carrera, con una respuesta poco afortunada al siguiente mensaje enviado por uno de sus ingenieros: "Hemos terminado en duodécima posición, no es el resultado que esperábamos pero... bien hecho igualmente. Ha sido una carrera muy movida y con una barbaridad de sanciones por límites de pista".

"Sí, pero no para nosotros, que no hemos tenido ni una [sanción], respondió el francés antes de ser felicitado desde su muro. "No, no, no tenemos. Enhorabuena por manejar ese asunto tan bien", celebraron en Alpine antes de la reclamación de Fernando Alonso.

Pero las palabras del francés no tardarían en volverse en su contra con la reclamación de Aston Martin ante la FIA. La escudería británica no estaba conforme con la aplicación de las sanciones, y acertaron.

Ocon superó 10 veces los límites de pista en 11 vueltas (entre la 27 y la 37), lo que se tradujo en una penalización de 30 segundos (la suma de dos penalizaciones de cinco segundos y dos de diez) que le hicieron bajar desde el 12º hasta el 14º puesto. Otra mala actuación del excompañero de Fernando Alonso en la escudería francesa que le vale el récord de más sanciones en una sola carrera.