Mike Krack se rinde a Alonso: "Fernando tiene habilidades que mucha gente no tiene"

El Gran Premio de Austria no ha terminado de la mejor manera posible para Aston Martin. La escudería británica no logró entrar en el podio, pues Fernando Alonso quedó finalmente quinto y Stroll noveno, y no mostraron todo su potencial. Sin embargo, pudieron quedar peor de no ser porque el equipo reclamó que sancionasen a diferentes pilotos y terminó teniendo efecto.

Sin embargo, la ilusión sigue intacta, sobre todo con Fernando Alonso, como así lo ha dejado claro en una entrevista Mike Krack, director de Aston Martin en la Fórmula 1. "Estoy realmente esperanzado en que llegue la 33. (...) No quiero hacer predicciones, creo que es importante ser realista en cada momento, intentar atacar si puedes hacerlo, pero también estar ahí cuando hay un problema en otros coches", ha afirmado, además de asegurar que también su hija está pendiente de ello: "Me pregunta todo el rato: '¿cuándo va a llegar la 33?'".

Está convencido de que esa victoria va a llegar porque ve a Fernando Alonso como un deportista más que especial. "Cuando llegó fue muy positivo, con mucha energía para hacerlo bien. Fue muy inspirador también. Está guiando al equipo, motivándolo mucho...", ha declarado.

Asimismo, cree que "tiene habilidades que mucha gente no tiene. Nos guía en el diseño, dirige el equipo y nos contagia de su entusiasmo. Y también cuando está conduciendo, tiene la capacidad de pilotar, pero también de efectuar un análisis, de hacerse preguntas, de ver lo que pasa en la televisión. Diría que esa motivación y decisión de hacerlo bien son claves para todos".

Y ellos quieren potenciar esas habilidades de Alonso introduciendo nuevas mejoras en el AMR23, como, por ejemplo, en el DRS: "Hemos aprendido a mejorar el DRS en comparación con el inicio del certamen. Creo que no estamos en el nivel al que están algunos competidores, pero estamos trabajando duro en ello y, básicamente, cada parte que traemos del coche comprobamos que aumente el efecto del DRS".