Alonso lanza un dardo contra su equipo tras la sprint del GP de Austria: "Es lo que había, buen sábado para Aston Martin"

La carrera al sprint de Fórmula 1 en el Gran Premio de Austria dejó, como siempre, cantidad de detalles por analizar, pero sin duda el más llamativo de todos tuvo lugar en las últimas vueltas. Los Aston Martin marchaban cuarto y quinto, con Lance Stroll por delante de Fernando Alonso, y con Hulkenberg y otros pilotos amenazando sus posiciones tras el cambio de neumáticos de intermedios a blandos para casi toda la parrilla.

Los bólidos verdes, sin embargo, prefirieron no entrar aunque la lluvia se estuviese secando, e hicieron bien... por los pelos. Hulkenberg les alcanzó sin margen para pasarles en la última vuelta, pero lo surrealista fue lo que sucedió en los dos giros previos. El asturiano se mostró durante toda la prueba con más ritmo que su compañero aunque le respetó, pero llegó un punto en el que su AMR23 era insultantemente más veloz que el del canadiense.

Sin embargo, en lugar de pasarle, Alonso se dedicó a enseñar el coche en cada frenada, en cada curva, haciendo más que obvia la diferencia de velocidad entre ambos. Parecía que no quería conflictos por el interés general de Aston Martin, y aunque eso no deja de ser verdad, resulta extremadamente complicado entender que alguien como Fernando no pelease, sea su compañero o sea cualquier otro rival. Sobre todo sabiendo que otros años ha perdido campeonatos del mundo por márgenes ínfimos, por ese punto tonto que dejó escapar en ocasiones como la del Red Bull Ring.

Sea como sea, el bicampeón escoltó a su compañero hasta la meta, demostrando una vez más que es un jugador de equipo además de un gran piloto y cumpliendo con lo que le pedían desde el muro de Aston Martin. Eso sí, al acabar la sprint, Alonso no pudo esconderse, y dejó caer en sus palabras lo que de verdad opinaba sobre lo sucedido. Si algo tiene, para bien o para mal, es que es transparente y todo se le nota en el tono, en los gestos, en la cara...

Y lo que tenía Fernando era un cabreo importante, porque aparentemente se vio obligado por el equipo a ayudar a Stroll en lugar de pasarle, con el mal recuerdo de otros años y tantos puntos perdidos en situaciones así: "Estoy contento porque al final 'top 5'... pues es lo que había. Unas condiciones difíciles, había que improvisar un poco en la parrilla. No sabíamos cuánto mojada estaba la pista, todos salimos con intermedios y, luego, pues esa decisión de montar seco o no al final".

"Nos mantuvimos con los intermedios y nunca sabes hasta que acaba la carrera. Así que, cuartos y quintos; tres puntos más que Ferrari y ocho más que Mercedes, buen sábado para Aston Martin" explicó el '14' tras acabar la sesión al sprint en Spielberg, con una sonrisa irónica en su cara al hacer hincapié en la última parte de su respuesta. Había sido un buen sábado para Aston Martin... pero no tanto para él.

Por eso, y concentrado ya en la titánica tarea que tendrá en la carrera del domingo, en la que parte desde la séptima plaza, no quiso pecar de optimista como en otras ocasiones, aunque volvió a subrayar que lo importante es quedar por delante de las escuderías rivales: "Pues se presenta difícil, otra vez con una carrera en seco y seguramente con los Ferrari muy rápidos. Pero si sumamos más puntos que ellos y más puntos que Mercedes, será otro buen domingo".

Aunque se trate de un enfado puntual, si de verdad existen órdenes para proteger a Stroll, hijo del dueño de Aston Martin, lo que insinúa Fernando es muy grave y podría poner en peligro todo lo que lleva construido junto a la escudería británica hasta el momento. Además, Alonso es un espíritu libre, indómito, y no seguirá haciendo caso mucho tiempo a este tipo de exigencias. Esperemos, aún así, que sólo sea un roce en un fin de semana complicado, sin más recorrido, por el bien de la 33.