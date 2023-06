Kylian Mbappé está siendo el absoluto protagonista, un año más, del mercado de fichajes veraniego, después de una temporada discreta en lo deportivo con el Paris Saint-Germain. El internacional galo, que viene de perder la final del Mundial, parecía afrontar un verano tranquilo por fin, con un año más de contrato y otro opcional (hasta 2025) con el club parisino, pero todo cambió hace unas semanas.

Cuando más tranquilas bajaban las aguas en el seno del equipo propiedad de Qatar, Mbappé reabrió el culebrón más intenso de los últimos años con una carta filtrada a la prensa y dirigida al PSG, con fecha de noviembre de 2022, en la que dejaba claro que su voluntad era no renovar, agotar su contrato y marcharse libre, esta vez sí, en 2024. Del mismo modo, siempre que se le ha preguntado desde entonces, ha mantenido ese discurso inamovible.

Una maniobra con la que sólo Mbappé sabe lo que pretende, pero que desde luego no ha sentado bien a los dueños cataríes del PSG. Ahora, Nassr Al-Khelaifi y compañía se encuentran entre la espada y la pared, entre vender de una vez por todas este mismo verano, aunque no a cualquier precio, al joven extremo; o forzar una nueva negociación contractual que mejore aún más sus condiciones y le seduzca. Salir libre en 2024, en ningún caso, porque sería una mancha en el orgullo del país arábigo.

Ese es el 'tira y afloja' que llevan manteniendo Mbappé y su clan y QSI y el PSG en los últimos días, en una situación de calma tensa en la que ninguno de los involucrados ha vuelto a realizar un movimiento. Sin embargo, todos tienen claro que hay que encontrar una solución urgente al conflicto, aunque es el club de París el que más prisa tiene por planificar su temporada, y parece que por fin ha llegado ese momento.

Desde París hace tiempo que vienen conminando al '10' de Francia para que de una respuesta definitiva, sea la que sea, lo antes posible. A Mbappé no se le ha visto incómodo ni con demasiadas prisas, ha estado manejando los tiempos a su antojo hasta ahora, pero parece que el juego se ha acabado, ya que este mismo viernes ambas partes se verán por fin cara a cara.

Tanto los representantes de Kylian, con su madre Fayza Lamari a la cabeza, como los emisarios del PSG, con Nasser al Khelaifi en representación de Qatar y de QSI como máximo responsable de la entidad parisina, se sentarán a lo largo de este viernes en un intento frontal y directo por desbloquear una situación que dista bastante (aparentemente) de la que se vivió el año pasado.

En función de lo que salga de esa reunión, será el momento para terceros de mover ficha si se dan las circunstancias propicias y si PSG y Mbappé acuerdan finalmente romper este mismo verano. Hablamos, cómo no, del Real Madrid, que se mantiene expectante en silencio tras haber escarmentado por lo ocurrido el pasado verano, y que no moverá ficha si no está completamente seguro de poder concretar la operación.

Es cierto que el club de Concha Espina ya ha hecho un gran desembolso por Jude Bellingham, pero también que han dejado el dorsal '9' de Karim Benzema libre tras la salida del capitán, y que están dejando pasar (si es que alguna vez le han interesado) oportunidades 'top' como Harry Kane para reforzar una delantera muy pobre y falta de efectivos por el momento.

Sea como sea, el Madrid por el momento es mero espectador. La situación es más que incierta que nunca y todo puede suceder, desde la salida inmediata de Mbappé mediante traspaso hasta su cambio de opinión y renovación fulminante. Ninguna opción es descartable pese a la postura del de Bondy, aunque en las últimas horas ha ido cobrando fuerza una oferta alternativa del PSG que satisfaría sus exigencias y las del jugador.

En concreto, se comenta que el PSG intentaría contentar los deseos de su estrella a la par que retenerla todo lo posible, con una oferta de renovación que le plantearía un nuevo contrato de dos o tres años de duración y un compromiso verbal formal para venderle en 2024, en lugar de dejar que se fuese gratis, porque en Francia las cláusulas liberatorias están prohibidas.

Así, Mbappé cobraría la prima de fidelidad como pretende hacer incluso si le venden este año, uno de los focos de conflicto con el PSG, y permanecería como ha manifestado que desea un año más en París, mientras el club cobraría igualmente por su traspaso. Esta opción, eso sí, privaría a Kylian de embolsarse prima de fichaje del club que le hubiese contratado libre en 2024, aunque con los precedentes existentes el PSG no permitiría que se marchase gratis bajo ningún concepto.

Así las cosas, sólo un resultado altamente positivo haría al Madrid movilizarse de nuevo por Mbappé, y siempre con pies de plomo. Si de la reunión surge una decisión definitiva y consensuada entre club y jugador para venderle este verano, y existen las garantías suficientes (precio fijado, jugador decidido a venir, Florentino Pérez volverá a la carga con los mismos 200 millones que ya ofreció en 2021, ajustándose siempre a la realidad del mercado.

En cambio, si no cede nadie, ni Mbappé ni el PSG, sería inviable que el traspaso llegue a buen puerto. Además, aunque la relación entre las partes es cada vez más fría, Mbappé debería renunciar a muchísimo dinero por llegar al Madrid este verano. El futbolista cobra 72 millones brutos por temporada, más una prima de fichaje de otros 60 que cobraría en julio y otra de fidelidad de otros 60 que cobraría al cierre del mercado en septiembre. Mbappé debería renunciar a unos 100 millones netos entre salario y ambas primas, casi 200 brutos, para fichar por el conjunto merengue este mercado. Casi nada.

Así se explican las prisas en el seno del PSG por ponerle en el mercado, porque podrían sacar mucho por su traspaso además de ahorrarse esas bonificaciones. Ese es el origen del conflicto: Mbappé, para irse este verano, quiere cobrar los bonus. Por eso, cuánto antes tomen una decisión en el PSG y alcancen un acuerdo, menos pagarán, aunque su verdadera intención sea retener a Mbappé. Pagar para dejar que se vaya libre en 2024, eso sí, no lo tolerará el emirato.