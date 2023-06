El agente de Mendy descarta el fichaje de Mbappé: "El Real Madrid no tiene dinero"

El representante de futbolistas Yvan Le Mée, entre otros del madridista Ferland Mendy, aseguró este en el programa After Foot del medio francés RMC que el Real Madrid "no tiene el dinero para el traspaso de Kylian Mbappé", jugador que, según su opinión, ya habría fichado por el club blanco de tener un agente y no dejarse llevar por los consejos de su madre.

"[El Real Madrid] es un club que actualmente no tiene el dinero para un traspaso. No puede hacer frente a su salario, que es de 40 millones netos al año, más la famosa prima de 30 millones netos anuales. Gana entre 70 y 75 millones de euros netos, mientras que Karim Benzema ganaba 13 millones. Hay que darse cuenta de eso", afirmó tajante en el programa francés.

A la vez, el representante cree que si el futbolista no viste ya de blanco -lo que considera el verdadero sueño del futbolista- es por culpa de Fayza Lamari, madre y 'representante' del futbolista. "No es su trabajo, ella no tiene la capacidad de actuar. Yo quería montar un restaurante, pero no sé cocinar, así que no lo hice. Para hacer las gestiones para su hijo y otros jugadores, debería tener una licencia", espetó a la progenitora de la estrella de Bondy.

Si Mbappé hubiera tenido un agente se habría ido al Madrid

"Estoy convencido de que si él (Kylian Mbappé) hubiera tenido un agente en el momento de las negociaciones con el Real Madrid, se habría ido. Cuando no tienes los códigos, cuando no tienes los usos y costumbres, cuando hablas con el dirigente de un club histórico como si estuvieras hablando con alguien que conoces desde hace mucho tiempo, a lo mejor no funciona. Quizá no sepas cómo manejar la situación para llegar hasta allí. Sigue en París y obviamente no parece contento de estar allí", terminó atacando la gestión de Lamari.