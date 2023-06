Zidane vincula su futuro al de Mbappé: "Claro que quiero entrenarle, pasará algún día"

A pesar de llevar dos años sin entrenar, y eso que novias no le han faltado, Zinedine Zidane sigue siendo un referente del fútbol francés y mundial, además de un baluarte invaluable del madridismo. De hecho, su figura está desde hace tiempo inevitablemente vinculada al Real Madrid, y por eso cada vez que habla todo el mundo del fútbol calla y escucha atentamente. Sobre todo, si del que habla es de Kylian Mbappé.

El compatriota de 'Zizou' está siendo un verano más, y ya van demasiados, el absoluto protagonista del mercado de fichajes, con su futuro debatiéndose una vez más entre su actual club, el París Saint-Germain, y la entidad de Concha Espina. Comunicó al PSG que no renovará hasta 2025 en una carta con fecha de noviembre, pero filtrada ahora a la prensa, pero su discurso cara al público le contradice: "Seguiré aquí el año que viene".

Por su parte, Qatar está harto de la situación y no contempla otra posibilidad que la venta del extremo galo, aunque no a cualquier precio. Mientras, el Real Madrid solo ha incorporado a Joselu como ariete, dejando además de forma sospechosa el '9' libre, mientras otros nombres como Harry Kane se alejan, y contempla con paciencia el devenir del mercado. Demasiada, incluso, porque no pueden permitirse un año de transición que acabe sin títulos.

Por todo ello, cualquier pequeña pista que alguien con autoridad como Zidane pueda dejar sobre el futuro de Mbappé es más que bienvenida, y más cuando vincula el futuro del nacido en Bondy con el suyo propio: "Cuando eres entrenador y hay un jugador como él, por supuesto que quieres entrenarlo. Pueden pasar muchas cosas. Podría pasar algún día. Es un jugador que lleva bien la camiseta de la selección de Francia. En cualquier caso, admiro lo que hace. Es hermoso, es fuerte".

Mucho piropo para un jugador al que siempre ha tenido en muy alta estima por muchos motivos, y al que intentó firmar cuando entrenaba al Real Madrid en 2017, pero también una declaración de intenciones que oculta más de lo que dice a simple vista. A sus 51 años, el técnico franco-argelino no conoce más banquillo que el del Real Madrid, pero su nombre ya se ha visto vinculado a otras entidades que, curiosamente, están metidas de lleno en el culebrón del verano.

El PSG ha tanteado en innumerables ocasiones al marsellés, pero precisamente por sus orígenes y por la rivalidad existente, Zidane jamás aceptará una oferta del club parisino, al que ya ha rechazado en dos ocasiones. Por lo tanto, sea este año o en los venideros, ese tándem Zidane-Mbappé no se dará en París, lo que apoyaría la teoría de su venta este año o su marcha libre al siguiente.

Con la selección francesa, en cambio, sí que existen opciones de que se crucen sus caminos pronto. A Zidane le atrae ser seleccionador de 'Les Bleus' por la comodidad del puesto y la innegable mística que sigue guardando con el combinado al que elevó a lo más alto en 1998. Sin embargo, no podría darse como mínimo hasta 2024, cuando se dispute la Eurocopa en Alemania, y según los resultados Didier Deschamps continúe o no en su banquillo.

Por último, siempre queda la opción de consumar la tercera venida del zidanismo al banquillo blanco. De Carlo Ancelotti se sabe que se unirá a Brasil muy probablemente en 2024, si no antes, y no existe figura más emblemática que la de Zidane, Florentino lo sabe, para inaugurar el nuevo Santiago Bernabéu. Además, no hay grandes nombres en el mercado de entrenadores que convenzan en la 'Casa Blanca' para suceder a 'Carletto'.

Desde luego, Zidane no le haría ascos a regresar a su casa, habiendo puesto ya años de por medio desde su última salida del equipo. Además, al Balón de Oro 1998 se le presentaría un proyecto de enorme calidad y juventud para dirigir, con Mbappé como estrella absoluta, y los Vinícius, Rodrygo, Bellingham, Valverde, Tchouaméni o Camavinga completando un 'once' de ensueño.