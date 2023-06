El guiño de Alonso a Hamilton y Verstappen antes del GP de Austria: "Hay mucho respeto y mucho talento en nuestras batallas"

Formula 1 via Getty Images

El pasado Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 nos dejó el podio más ilustre de la temporada, emulando al de Australia. Los únicos tres campeones del mundo juntos, con Verstappen en lo más alto del cajón, escoltado por Alonso y Hamilton. Un presagio de lo que podría estar por venir, sobre todo si Aston Martin y Mercedes se ponen a la altura de Red Bull en cuanto a rendimiento.

La brecha entre ellos parece haber disminuido, desde luego, y eso podría ayudar a cumplir los sueños del heptacampeón del mundo y del piloto asturiano antes de lo esperado, incluso en la próxima carrera en Austria. Hamilton ya confesó la pasada semana, entre piropos a sus dos rivales, que le encantaría una batalla entre ellos a tres bandas, y ahora ha sido Fernando el que ha hecho lo propio.

"Realmente disfruto estas batallas y estos podios. Hay mucho respeto, mucho talento cuando peleas contra Max y Lewis, sabes que no puedes cometer un error porque se aprovecharán de eso y no cometerán un error. Entonces, si quieres vencerlos, debes ser el más rápido para cerrar esa brecha. No es algo que te beneficie" explicó Alonso en vísperas de la carrera en el circuito de Spielberg, casa de Red Bull.

"Es una batalla muy intensa, muy justa, muy respetuosa, incluso en la posibilidad de adelantar que teníamos en el DRS cuando pasé a Lewis, sabes que puedes confiar en lo que está haciendo: defenderá duro pero dentro de los límites" elogió el bicampeón del mundo al piloto inglés, con el que siempre ha tenido sus más y sus menos dentro de la pista, pero con el que la madurez de ambos le ha hecho ser más cercano.

Mucho más cuando la parrilla, además, está compuesta por pilotos en su gran mayoría de la nueva era. Sólo Verstappen ha demostrado estar a su altura en cuánto a talento, como demuestran además los títulos. Con ellos, Fernando se siente seguro compitiendo, y se divierte como nunca; una sensación que no comparte con otros contrincantes sobre el asfalto.

"Cuando comienzas en las dos primeras filas con estos muchachos, sabes que hay una sensación de conciencia y respeto que a veces no está en otras partes", valoró Alonso, deseoso de lanzarse a la pista de nuevo para competir de tú a tú con los mejores. ¿Habrá sorpresas en Austria?