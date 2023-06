Cerezo aceptaría un cambio de escudo, pero recuerda que "el otro tampoco es el original"

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, se pronunció este martes sobre la posibilidad de cambiar el escudo tras la consulta no vinculante en la que los aficionados votaron a favor de una sustitución. Para el líder de los despachos del Atlético, el escudo no es algo "importante" y estaría dispuesto a aceptar un cambio, aunque recordó que el que "todos recordamos tampoco es el original".

"El escudo no es un tema que me pueda repercutir, me repercute que el equipo juegue bien, que juegue mal, que tengamos buenos jugadores… Nosotros intentamos hacer caso a la mayoría de la gente que quiere al Atlético. Si la mayoría de la gente quiere que se cambie el escudo, pues lo cambiaremos dentro de nuestras posibilidades que son las de cambiar camisetas, tipografías...", explicó durante un evento cinematográfico al que acudió en calidad de productor.

"Lo que intentamos nosotros fue darle modernidad al escudo, como hacen todas las empresas. ¿A la gente no le gusta? Pues volveremos al otro escudo. A mí, personalmente, me da igual un escudo que otro. Lo importante es ser del Atlético de Madrid y querer al Atlético con la camiseta que sea. ¿Es con rayas rectas? Pues rayas rectas. ¿Es con rayas curvas? Pues con rayas curvas. Lo importante es ser del Atlético de Madrid. ¿Hay gente que le gusta lo clásico, lo que no pasa de moda? Pues de acuerdo, lo que consideren oportuno. Por eso vamos a hacer esta pequeña consulta", explicó sobre el porqué de la decisión de cambiar el escudo en 2017 y sobre la convocatoria de una votación vinculante.

Eso sí, antes de finalizar, no dudó en lanzar una pequeña pulla a los muchos que han insistido en cambiar el nuevo diseño por el antiguo. "¿No gusta este escudo? Pues volveremos al antiguo, al de toda la vida, al que siempre vimos. Pero que todos sepan que el que hemos visto no es tampoco el original cuando se creó el Atlético de Madrid, que todo hay que decirlo", sentenció.