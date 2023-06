Horario del Alcaraz - Dimitrov: dónde ver el torneo de Queen's en directo, online y por TV desde España

Carlos Alcaraz vuelve a disputar un encuentro en la hierba de Queen´s, serás este viernes para medirse al búlgaro Grigor Dimitrov en los cuartos de final del torneo londinense, tras ganar a Jiri Lehecka por la vía rápida (6-2/6-3).

El tenista del Palmar se enfrentará al número 26 del mundo, el cual viene de fase previa y además hasta el momento no ha perdido ningún set. Es un enfrentamiento de cierta relevancia para el tenista español, ya que se enfrentará a un semifinalista de Wimbledon y además campeón en Queen´s en 2014.

Horario

Alcaraz y Dimitrov se verán las caras este viernes en el último turno, tras los partidos entre de Rune vs Musetti y Korda vs Norrie, que se disputan también la misma pista, por lo que el encuentro no comenzará antes de las 17:30 horas.

Televisión

El duelo entre el número 2 del mundo y el búlgaro, podrá verse en directo y en exclusiva, a través de Movistar + y sus distintas plataformas. Está programado para el canal de Movistar Deportes, en el dial 59.

Online

También podrás seguir la retransmisión del partido en directo, minuto a minuto, a través de la web de 20Minutos, donde encontrarás las mejores imágenes y declaraciones de los protagonistas.