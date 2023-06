Piqué pide una millonada a la Federación Internacional de Tenis por la Copa Davis: "Reclamamos 50 millones de euros"

El intento por reflotar la Copa Davis a manos de Kosmos, empresa de Gerard Piqué, fue un fracaso absoluto. El acuerdo entre la ITF y esta sociedad estaba fijado en 25 años, pero solo se han cumplido cinco después de las grandes consecuencias económicas que ha sufrido esta longeva competición tras el nuevo cambio de formato.

Los escasos ingresos económicos ha hecho que dicha empresa privada no pueda afrontar los excesivos gastos que genera el nuevo formato de Copa Davis y se han visto obligados a romper un acuerdo que ha provocado un conflicto entre ambos protagonistas: por un lado, la ITF alega daños y perjuicios por la mala imagen que expone la ruptura del contrato. Por otro, Kosmos reclama "50 millones de dólares a la Federación Internacional de Tenis", tal y como ha explicado el exjugador azulgrana en una entrevista a Marca.

"El fijo que estábamos pagando estaba fuera de mercado (unos 40 millones de euros). No quisieron renegociar los términos y de un día para otro todo acabó. Tras la rescisión por parte de la ITF ahora existe un litigio entre nosotros en el que reclamamos hasta 50 millones de dólares", explicó Gerard.

No obstante, Piqué se siente muy "orgulloso" de haber transformado una competición que estaba en "horas bajas" (a nivel deportivo, económico y de audiencias): "Invertimos 100 millones y multiplicamos por cuatro los ingresos en un año. Pasamos de tres a 15 patrocinadores. En 2020 llega la COVID-19 y lo trastoca todo... pero estábamos dispuestos a invertir más", añadió el exfutbolista.

Gerard tampoco ha querido dejar pasar la oportunidad para lanzar un dardo al presidente de la Federación Internacional de Tenis, David Haggerty. La máxima cabeza visible del ente tenístico comentó que el acuerdo con Kosmos fue un "desastre" y que "tiene consecuencias financieras masivas para la ITF". Tras estas declaraciones, el presidente de la Kings League respondió que "no sabe lo que dice" o bien los "quieren utilizar para un tema político", puesto que gracias a su empresa han logrado contratos con "un valor de 70 millones de euros": "La Billie Jean King Cup la cerraron en Andalucía gracias a nosotros", recalcó Piqué. Además, el exfutbolista cree que "en cuatro o cinco años la Copa Davis no será de la ITF y será de un tercero" (ATP u otra empresa que compre la competición).

No obstante y tras esta "mala experiencia" en el mundo del tenis, 'Geri' no cierra la puerta a un posible proyecto futuro dentro del tenis: "Podría volver si hubiese una oportunidad que me encajara, porque a mí el tenis es un deporte que me encanta", añadió. Aún así, reconoce que si en un futuro la competición no se "moderniza" puede haber bastantes problemas para que la gente joven "se enganche": "Los 'Grand Slam' pueden durar seis horas. Es muy épico, pero no es fácil para los jóvenes que siguen el deporte", finalizó.