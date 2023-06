El Barça espera una "respuesta ejemplar" tras los insultos racistas a Nnaji en Madrid

El FC Barcelona de baloncesto ha emitido este miércoles un comunicado de respuesta a los insultos racistas recibidos por su jugador James Nnaji antes del tercer y definitivo partido de la Final de la ACB. En él, el club ha informado de sus contactos con el Comité de Competición, del que espera una respuesta "ejemplar".

"FC Barcelona condena, enérgicamente, a los insultos racistas sufridos por el jugador del primer equipo de baloncesto, James Nnaji, antes del tercer partido de la final de la Liga Endesa disputado en la pista del Real Madrid", comienza el comunicado de la entidad blaugrana.

A lo que añade: "El Club, que ya ha puesto en conocimiento de la competición lo sucedido, espera una respuesta firme y ejemplar por parte de la ACB, en contra de cualquier abuso racial o verbal".

El escrito que denuncia el caso de racismo ocurrido ayer en los aledaños del WiZink Center fue publicado después de la protesta de Sarunas Jasikevicius en la rueda de prensa posterior al partido, en la que alzó la voz contra este tipo de comportamientos recordando lo ocurrido con Vinícius Junior.

"Esto no va con lo que decís de los valores del Real Madrid y sus seguidores", señaló Jasikevicius. "Tenemos que estar muy enfadados con esto. No puede ser. Me da igual que sea un jugador de Real Madrid, Barcelona o cualquier otro equipo, no puede ser", insistió el entrenador, dejando claro que es un problema que "hay que controlar" y por el que "vamos a pelear", porque "esto es más importante que el título", sentenció tajante al respecto.