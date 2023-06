El traspaso que revoluciona la NBA: Bradley Beal se une a los Suns junto a Durant y Booker... ¡a cambio de Chris Paul!

Con la temporada NBA acabada y con los Denver Nuggets como nuevos portadores del anillo, el mercado de fichajes se ha abierto en Estados Unidos y ya se están produciendo movimientos, aunque hay uno que ha puesto patas arriba la mejor liga de baloncesto del mundo.

Se trata del movimiento de Bradley Beal de los Washington Wizard a los Phoenix Suns, dos franquicias que están a punto de cerrar un acuerdo histórico. Y sería histórico porque además, como suele suceder en el mercado de fichajes de la NBA, implicaría la inclusión en el trato de la estrella de los Suns Chris Paul junto Landry Shamet y algunas elecciones del draft.

Así, la franquicia que lideran Kevin Durant y Devin Booker podrá contar con otro primer espada en su quinteto titular que les puede dar ese salto de calidad para pelear el anillo, después de caer este año en las eliminatorias ante los eventuales campeones. Para completar ese tridente ofensivo de ensueño, eso sí, quedan flecos sueltos por resolver con el propio jugador.

Beal contaba con cláusula unilateral en su contrato para bloquear cualquier traspaso, y así la ha ejercido hasta encontrar el movimiento que deseaba. El escolta promedió la pasada temporada en los Wizards 23,2 puntos por encuentro, aunque en el curso 2020-2021 llegó hasta los 31,3 tantos por partido, y ahora tiene ante sí cuatro años de contrato y 207 millones de dólares en total para mejorar.

Unido a los también muy elevados salarios de Durant y Booker, esta masa salarial llevaría a los Suns a tener que recurrir a jugadores con sueldos reducidos para poder completar la plantilla, aunque no les importará en exceso. Finalistas en 2021 frente a los Milwaukee Bucks, los Suns cayeron este año en las semifinales del Oeste frente a los Nuggets de Nikola Jokic campeones de la NBA, y ahora refuerzan su candidatura al anillo.

Lo que no está nada claro en esta operación es que los Wizards sean el destino definitivo de Paul. El base estadounidense, a sus 38 años, quiere jugar en un equipo aspirante al anillo puesto que nunca ha sido campeón de la NBA, y se ha visto desagradablemente sorprendido por la noticia del traspaso: "Es duro. Realmente, es parte de este negocio y te das cuenta de que nadie te debe nada. No importa cómo te portas con ellos o lo que hagas, te das cuenta de que en este negocio nadie te debe nada, como debe ser".

"Cuando se dio mi salida, mi hijo me avisó con un mensaje, lo había leído en la prensa. Le mostré el teléfono a mi mujer, porque había hablado con el director general James Jones recientemente... Así te das cuenta de que Mat Ishbia e Isiah Thomas querían tomar caminos distintos" ha reconocido el jugador, que no ha tenido "tiempo suficiente para procesar" lo ocurrido y que no sabe qué hará el próximo año.